Karadeniz'de palamut bereketi

Karadeniz'de Tarım ve Orman Bakanlığınca 15-31 Ağustos tarihleri arasında kıyı balıkçılarının palamut avcılığına izin verilmesinin ardından denize açılan kıyı balıkçıları olta, çaparı ve diğer ağ yöntemiyle palamut avcılığına başladı. Trabzon Balık Hali'nde kıyı balıkçıların avladığı palamutlar tezgâhları süslemeye başlarken, vatandaşlar da şimdiden palamuta yoğun ilgi gösteriyor.