Karakol inşaatına molotofkokteyli atan saldırgan vurularak yakalandı | Video
Adana’da karakol inşaatına molotofkokteyli atıp kaçan şüpheli, bekçiler tarafından vurularak yakalandı.
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