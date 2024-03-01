Karakola pompalı tüfekle saldırı kamerada | Video
Adana’da bir kişinin karakola pompalı tüfekle ateş açması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Saldırganın yakalanıp tutuklandığı öğrenildi.
Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Ekiplerin güvenlik kameralarını incelemesi sonucu saldırgan saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Öte yandan saldırıda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.
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