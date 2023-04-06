Karaköy’de 5 katlı bina çöktü! Çökme anı kameraya yansıdı | Video

Karaköy Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binada sabah 06.30 sıralarında kısmi çökme meydana gelmişti. Binanı önü bölümü ise saat 14.50'de büyük bir gürültü ile çöktü. Çökme anı kameraya yansıdı..