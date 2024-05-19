Karaköy’de börekçide bıçaklı avukat dehşeti kamerada | Video 19.05.2024 | 12:38 Karaköy’de bir avukat, alacaklısı olduğu otel sahibi kuzeni ve çalışanlarına bıçakla saldırdı. Kavgada çalışanın devirdiği mermer masanın altında kalan avukatın bacağı kırıldı. Silahı çeken otel çalışanın havaya ateş açmasıyla panik yaşandı. O anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Karaköy Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mahallesi'nde geçtiğimiz Aralık ayında saat 16.15 sıralarında yaşanan olayda, Fatih'te bir otelin sahibi olan Mehmet A. (42), çalışanı Selçuk B. (26) ile oturmaya başladı. O esnada önceden birlikte çalıştıkları Mehmet A.'nın hem kuzeni hem de avukatı olan Halis A., bıçakla oturdukları masaya geldi. Bıçağı Mehmet A.'ya savuran avukat Halis A. tutturamadı. O esnada masada oturan çalışan Selçuk B. mermer masayı Halis A.'nın üstüne devirdi. Masanın ayağına düşmesi sonucu Halis A. yaralanırken, Selçuk B. bu kez de silahını çekerek havaya rastgele ateş açtı. Olayın ardından Selçuk B. ve otel sahibi Mehmet A. silahla birlikte olay yerinden kaçtı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ OTELDE YAKALADI

Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı. Böcekçidekilerin panik yaşadığı kavgayla ilgili olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağı kırılan avukat Halis A.'yı yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Halis A. buradan da Bakırköy Ataköy'deki özel bir hastaneye sevk edildi.

AVUKAT, ALACAKLISI KUZENİNE BIÇAKLA SALDIRDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak hastanedeki avukatın ifadesine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda avukatı üstüne mermer masa devirip yaralayan ve silahla havaya ateş açan şahsın Selçuk B. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda Selçuk B., Fatih Eminönü semtindeki otelde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın Kağıthane'deki evinde arama yapan polis, olayda kullanılan tabancayı da ele geçirdi.

OTEL ÇALIŞANI TUTUKLANDI, AVUKAT SERBEST KALDI

Gözaltına alınan Selçuk B., ifadesinde Mehmet A. ile börekçide oturdukları esnada Halis A.'nın bıçak çekerek üstlerine geldiğini, kavga çıktığını ve masayı üstüne devirdiği daha sonra da kendini korumak için havaya ateş açtığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Selçuk B., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "kasten yaralama" ve "ateşli silahla kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan hastanede tedavi tamamlanan avukat Halis A.'nın ise savcılıkta verdiği ifade sonrasında serbest bırakıldığı öğrenildi.