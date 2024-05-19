Video Yaşam Karaköy’de börekçide bıçaklı avukat dehşeti kamerada | Video
Karaköy’de börekçide bıçaklı avukat dehşeti kamerada | Video

Karaköy’de börekçide bıçaklı avukat dehşeti kamerada | Video

19.05.2024 | 12:38

Karaköy’de bir avukat, alacaklısı olduğu otel sahibi kuzeni ve çalışanlarına bıçakla saldırdı. Kavgada çalışanın devirdiği mermer masanın altında kalan avukatın bacağı kırıldı. Silahı çeken otel çalışanın havaya ateş açmasıyla panik yaşandı. O anlar kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Karaköy Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mahallesi'nde geçtiğimiz Aralık ayında saat 16.15 sıralarında yaşanan olayda, Fatih'te bir otelin sahibi olan Mehmet A. (42), çalışanı Selçuk B. (26) ile oturmaya başladı. O esnada önceden birlikte çalıştıkları Mehmet A.'nın hem kuzeni hem de avukatı olan Halis A., bıçakla oturdukları masaya geldi. Bıçağı Mehmet A.'ya savuran avukat Halis A. tutturamadı. O esnada masada oturan çalışan Selçuk B. mermer masayı Halis A.'nın üstüne devirdi. Masanın ayağına düşmesi sonucu Halis A. yaralanırken, Selçuk B. bu kez de silahını çekerek havaya rastgele ateş açtı. Olayın ardından Selçuk B. ve otel sahibi Mehmet A. silahla birlikte olay yerinden kaçtı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ OTELDE YAKALADI
Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı. Böcekçidekilerin panik yaşadığı kavgayla ilgili olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağı kırılan avukat Halis A.'yı yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Halis A. buradan da Bakırköy Ataköy'deki özel bir hastaneye sevk edildi.

AVUKAT, ALACAKLISI KUZENİNE BIÇAKLA SALDIRDI
Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak hastanedeki avukatın ifadesine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda avukatı üstüne mermer masa devirip yaralayan ve silahla havaya ateş açan şahsın Selçuk B. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda Selçuk B., Fatih Eminönü semtindeki otelde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın Kağıthane'deki evinde arama yapan polis, olayda kullanılan tabancayı da ele geçirdi.

OTEL ÇALIŞANI TUTUKLANDI, AVUKAT SERBEST KALDI
Gözaltına alınan Selçuk B., ifadesinde Mehmet A. ile börekçide oturdukları esnada Halis A.'nın bıçak çekerek üstlerine geldiğini, kavga çıktığını ve masayı üstüne devirdiği daha sonra da kendini korumak için havaya ateş açtığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Selçuk B., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "kasten yaralama" ve "ateşli silahla kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan hastanede tedavi tamamlanan avukat Halis A.'nın ise savcılıkta verdiği ifade sonrasında serbest bırakıldığı öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İki grup birbirine girdi, kavgayı ayırmak için ezan okudu | Video 01:17
İki grup birbirine girdi, kavgayı ayırmak için ezan okudu | Video 19.05.2024 | 12:38
Karaköy’de börekçide bıçaklı avukat dehşeti kamerada | Video 01:23
Karaköy’de börekçide bıçaklı avukat dehşeti kamerada | Video 19.05.2024 | 12:38
Kreş müdürünün çocuklara uyguladığı şiddet kamerada | Video 01:57
Kreş müdürünün çocuklara uyguladığı şiddet kamerada | Video 19.05.2024 | 12:38
Esenyurt’ta çocuklar kavga etti, anneleri birbirine girdi | Video 03:30
Esenyurt’ta çocuklar kavga etti, anneleri birbirine girdi | Video 19.05.2024 | 10:49
Esenyurt’ta boşanma aşamasındaki çift, sokak ortasında birbirine girdi | Video 02:47
Esenyurt’ta boşanma aşamasındaki çift, sokak ortasında birbirine girdi | Video 19.05.2024 | 10:49
Taksim’de torbacı çilingire ve restoranına operasyon kamerada: 3 milyon liralık marihuana bulundu | Video 01:55
Taksim’de torbacı çilingire ve restoranına operasyon kamerada: 3 milyon liralık marihuana bulundu | Video 19.05.2024 | 10:49
Süphan Dağı mayıs ayında beyaza büründü | Video 02:33
Süphan Dağı mayıs ayında beyaza büründü | Video 19.05.2024 | 09:46
Hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:27
Hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 19.05.2024 | 09:46
Bahçelievler’de 1 milyon 500 bin liralık vurgun yapan kadın hırsızlar kamerada | Video 03:28
Bahçelievler’de 1 milyon 500 bin liralık vurgun yapan kadın hırsızlar kamerada | Video 19.05.2024 | 09:46
Kapadokya’da 19 Mayıs kutlamaları gökyüzünde başladı | Video 04:13
Kapadokya'da 19 Mayıs kutlamaları gökyüzünde başladı | Video 19.05.2024 | 08:30
Burdur’da yaşlı adamı gasp edip tartaklayan şüpheli tutuklandı | Video 00:50
Burdur’da yaşlı adamı gasp edip tartaklayan şüpheli tutuklandı | Video 19.05.2024 | 08:30
Narkoçelik-17 operasyonlarında 1 ton 23 kilogram metamfatemin ele geçirildi | Video 01:02
Narkoçelik-17 operasyonlarında 1 ton 23 kilogram metamfatemin ele geçirildi | Video 19.05.2024 | 08:30
Adana merkezli 4 ilde ’Ayar-3’ operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi | Video 01:23
Adana merkezli 4 ilde 'Ayar-3' operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi | Video 18.05.2024 | 16:17
İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 tutuklama | Video 00:58
İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 tutuklama | Video 18.05.2024 | 16:10
Aksaray’da elektrik panosunda yangın paniği | Video 01:28
Aksaray’da elektrik panosunda yangın paniği | Video 18.05.2024 | 15:38
Sahilde bulunan baraka alevlere teslim oldu | Video 00:42
Sahilde bulunan baraka alevlere teslim oldu | Video 18.05.2024 | 15:17
Başkale’de askeri araç kaza yaptı: 11 yaralı | Video 00:44
Başkale'de askeri araç kaza yaptı: 11 yaralı | Video 18.05.2024 | 14:49
Yunus polislerinin motosikleti devrildi: 2 polis yaralı | Video 02:22
Yunus polislerinin motosikleti devrildi: 2 polis yaralı | Video 18.05.2024 | 14:36
Park ederken el frenini çekmeyi unuttu... Otomobil 5 metre yükseklikten beton zemine düştü! | Video 00:20
Park ederken el frenini çekmeyi unuttu... Otomobil 5 metre yükseklikten beton zemine düştü! | Video 18.05.2024 | 13:52
Gaziantep’te 1 milyon TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi: 32 gözaltı | Video 00:36
Gaziantep'te 1 milyon TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi: 32 gözaltı | Video 18.05.2024 | 13:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA