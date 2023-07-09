Video Yaşam Karaköy’de çöpten yemek yeme numarasıyla dilencilik yapan kadınlar yakalandı | Video
Karaköy’de çöpten yemek yeme numarasıyla dilencilik yapan kadınlar yakalandı | Video

Karaköy’de çöpten yemek yeme numarasıyla dilencilik yapan kadınlar yakalandı | Video

09.07.2023 | 12:45

Beyoğlu Karaköy’de çöpten yemek yeme numarası yaparak turistlerden ve vatandaştan para isteyen yabancı uyruklu kadınlar, zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

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Beyoğlu Karaköy'de insanları kandırarak paralarını toplamaya çalışan dilencilere yönelik operasyon yapıldı. Çöpten yemek yeme numarası yapan ve bu işe çocukları da bulaştıran kadınlara o bölgeden geçen vatandaşlar tepki gösterdi. Daha sonra olaya müdahale eden Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü ekipleri dilencileri yakalayarak Kasımpaşa'daki Zabıta Müdürlüğü'ne götürdü. Çöpten yemek yeme bahanesiyle para toplamaya çalışan dilencilere o sırada oradan geçerken şahit olan ve tepki gösteren Semra A., gördükleri karşısında şunları söyledi: "Tamamıyla bizim itibarımızı bozduğunu düşünüyorum. Türk vatandaşı olarak, böyle bir kültüre sahip değiliz. Dolayısıyla bizi de yansıtmıyor ama dışarıdan gelen vatandaşlar için şunu söyleyebilirim, yanlış bir intiba uyanıyor. Gördükçe sinirleniyoruz. Artık hazmedemiyoruz. Bence istenirse gerçekten bunun üstüne gidilebilir. Çünkü caydırıcı bir ceza yok. Orada çocuğun elinden çöp yığınını toplarken üzerime geldi. Vermek istemedi. Nereden cesaret alıyorlar? Biz yabancı bir devlete gittiğimiz zaman bunları yapamayız. Onlar nereden buluyorlar bu cesareti" ifadelerini kullandı.

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