Video Yaşam Karaköy’de soygun girişimi kamerada | Video
Karaköy’de soygun girişimi kamerada | Video

Karaköy’de soygun girişimi kamerada | Video

20.08.2022 | 10:17

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Karaköy’de panelvan tipi araçla sabaha karşı bir sokağa giren kapüşonlu 3 hırsız, bir işyerini soymak istedi. Kepenklerin kilidini patlatan hırsızlar alarm çalınca apar topar kaçarken, o anlar kameralara yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 05.15 sıralarında Beyoğlu Karaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabaha karşı panelvan tipi bir araçla sokağa gelen kapüşonlu 3 hırsız, vakit kaybetmeden işe koyuldu. Şahıslar kepengin kilitlerini kırmaya çalıştığı esnada birden işyerinin alarmı çalmaya başladı. Sesleri duyan hırsızlar kilitleri kırdı ancak içeriye girmeden hızla geldikleri araca binerek kayıplara karıştı. Yaşananlar o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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