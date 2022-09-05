Karaköy'de tarihi binada yangın paniği | Video

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Beyoğlu Karaköy'de bulunan 5 katlı tarihi iş hanının çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.