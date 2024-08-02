Video Yaşam Karaman'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kaza kamerada | Video
Karaman'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kaza kamerada | Video

Karaman'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kaza kamerada | Video

02.08.2024 | 14:50

Karaman'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, dün akşam saat 22.30 sıralarında Karaman-Ereğli Karayolu üzerindeki düğün salonlarının bulunduğu kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Harun Reşit A. idaresindeki otomobil ile Şaban T. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan Nigar Taban (66), Amine A., Arife A. ve Yücel A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Nigar Taban, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI"
İki otomobilin kavşakta çarpıştığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ara yoldan kavşağa çıkan Şaban T. yönetimindeki 70 ABY 788 plakalı otomobile, ana yolda seyretmekte olan Harun Reşit A. idaresindeki otomobilin çarptığı anlar yer alırken, kazada hayatını kaybeden Nigar Taban'ın da araçtan yola fırladığı görüldü.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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