Karaman'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kaza kamerada | Video
Karaman'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
"KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI"
İki otomobilin kavşakta çarpıştığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ara yoldan kavşağa çıkan Şaban T. yönetimindeki 70 ABY 788 plakalı otomobile, ana yolda seyretmekte olan Harun Reşit A. idaresindeki otomobilin çarptığı anlar yer alırken, kazada hayatını kaybeden Nigar Taban'ın da araçtan yola fırladığı görüldü.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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