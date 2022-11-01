Karaman’da 4 katlı binada çıkan yangını korkuttu | Video

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Karaman’da bir binanın son katında çıkan yangın korkuturken, yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.