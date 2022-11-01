Video Yaşam Karaman’da 4 katlı binada çıkan yangını korkuttu | Video
Karaman’da 4 katlı binada çıkan yangını korkuttu | Video

Karaman’da 4 katlı binada çıkan yangını korkuttu | Video

01.11.2022 | 14:40

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Karaman’da bir binanın son katında çıkan yangın korkuturken, yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

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Yangın, saat öğle saatlerinde Ahi Osman Mahallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, daireden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri binanın bulunduğu caddeyi trafiğe kapatarak çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu yangın diğer odalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dairede kimsenin bulunmadığı ve yangının da dairenin mutfak kısmında çıktığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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