Video Yaşam Karaman'da bacağından bıçaklandı, sedyede eşini görüntülü arayıp 'Beni vurdular' dedi | Video

Karaman'da bacağından bıçaklandı, sedyede eşini görüntülü arayıp 'Beni vurdular' dedi | Video

Karaman'da bacağından bıçaklandı, sedyede eşini görüntülü arayıp 'Beni vurdular' dedi | Video
15.07.2020 | 11:03

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Karaman'da bacağından bıçaklandı, sedyede eşini görüntülü arayıp 'Beni vurdular' dedi | Video 02:51
Karaman'da bacağından bıçaklandı, sedyede eşini görüntülü arayıp 'Beni vurdular' dedi | Video 15.07.2020 | 11:03
Karaman'da kazayı izleyenler ile yaralı yakınları arasında kavga | Video 02:25
Karaman'da kazayı izleyenler ile yaralı yakınları arasında kavga | Video 15.07.2020 | 11:01
Son Dakika: İstanbul’daki taksici skandalında flaş gelişme | Video 00:29
Son Dakika: İstanbul’daki taksici skandalında flaş gelişme | Video 15.07.2020 | 09:48
Son Dakika Haberi: İstanbul Bağcılar'da esrarengiz olay! Art arda yandılar | Video 05:11
Son Dakika Haberi: İstanbul Bağcılar'da esrarengiz olay! Art arda yandılar | Video 15.07.2020 | 09:17
Ambulansa yol vermeyen sürücünün cezası belli oldu | Video 01:15
Ambulansa yol vermeyen sürücünün cezası belli oldu | Video 14.07.2020 | 19:13
20 metrelik sarnıca düşen köpek halatla kurtarıldı | Video 01:26
20 metrelik sarnıca düşen köpek halatla kurtarıldı | Video 14.07.2020 | 19:13
Dünyanın ilk dijital müzesinde 15 Temmuz yaşatılıyor | Video 01:44
Dünyanın ilk dijital müzesinde 15 Temmuz yaşatılıyor | Video 14.07.2020 | 19:13
Son dakika: Bursa'da otoyoldaki skandal görüntülere ceza yağdı | Video 00:14
Son dakika: Bursa'da otoyoldaki skandal görüntülere ceza yağdı | Video 14.07.2020 | 16:35
Son Dakika Haberi: Ankara'da silahı çatışma! Düğün için birbirlerine böyle kurşun yağdırdılar | Video 01:36
Son Dakika Haberi: Ankara'da silahı çatışma! Düğün için birbirlerine böyle kurşun yağdırdılar | Video 14.07.2020 | 16:36
Diyarbakır'da 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Kanalizasyon çukurundan böyle kurtarıldı | Video 00:38
Diyarbakır'da 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Kanalizasyon çukurundan böyle kurtarıldı | Video 14.07.2020 | 15:44
Yazar Adalet Ağaoğlu’nun cenazesi Boğaziçi Üniversitesi'nden uğurlandı | Video 04:24
Yazar Adalet Ağaoğlu’nun cenazesi Boğaziçi Üniversitesi'nden uğurlandı | Video 14.07.2020 | 15:01
Trabzon'da tepki çeken şok görüntüler! Vurdukları ayıya işkence yaparken video çektiler | Video 01:01
Trabzon'da tepki çeken şok görüntüler! Vurdukları ayıya işkence yaparken video çektiler | Video 14.07.2020 | 13:25
Sadık Albayrak'ın 'Yiğit düştüğü yerden kalkar' kitabından Ayasofya Camii'nde namaz tasviri | Video 02:36
Sadık Albayrak'ın 'Yiğit düştüğü yerden kalkar' kitabından Ayasofya Camii'nde namaz tasviri | Video 14.07.2020 | 13:04
Düzce'de feci kaza! Kaldırıma çıkan araç anne ve çocuklarına çarptı: 2’si ağır 5 yaralı | Video 01:26
Düzce'de feci kaza! Kaldırıma çıkan araç anne ve çocuklarına çarptı: 2’si ağır 5 yaralı | Video 14.07.2020 | 12:41
Antalya'da trafikte makasçı terörü kamerada | Video 00:17
Antalya'da trafikte makasçı terörü kamerada | Video 14.07.2020 | 12:21
İstanbul’da şaşkınlık veren görüntü: Arıza yapan aracı motosikletle itti | Video 00:15
İstanbul’da şaşkınlık veren görüntü: Arıza yapan aracı motosikletle itti | Video 14.07.2020 | 12:21
Bursa'da elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışma anı kamerada | Video 01:16
Bursa'da elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışma anı kamerada | Video 14.07.2020 | 12:08
Ankara'da Bilim Kurulu Üyesi'nden kurban pazarlarında flaş 'koronavirüs' uyarısı | Video 08:57
Ankara'da Bilim Kurulu Üyesi'nden kurban pazarlarında flaş 'koronavirüs' uyarısı | Video 14.07.2020 | 11:41
Son Dakika: YouTube'dan Müge Anlı'ya büyük ödül! 1 milyonu aşan Müge Anlı'ya 'YouTube Gold' ödül | Video 03:37
Son Dakika: YouTube'dan Müge Anlı'ya büyük ödül! 1 milyonu aşan Müge Anlı'ya 'YouTube Gold' ödül | Video 14.07.2020 | 10:55
İstanbul'da dev şafak operasyonu: 225 kişi yakalandı | Video 01:04
İstanbul'da dev şafak operasyonu: 225 kişi yakalandı | Video 14.07.2020 | 10:37

Karaman'da Hamza A.(45), belirlenemeyen nedenle tartıştığı aralarında husumet bulunan Erdi B. tarafından bacağından bıçaklandı. Hamza A. sağlık görevlileri müdahale ettiği sırada cep telefonuyla eşinin görüntülü arayarak 'Beni vurdular' dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 00.10 sıralarında Hamidiye Mahallesi Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. İddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan Hamza A. ve Erdi B. belirlenemeyen nedenle sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle birlikte Erdi B. üzerinde taşıdığı bıçakla Hamza A.'yı sol bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hamza A. sağlık görevlileri müdahale ettiği sırada cep telefonuyla eşinin görüntülü arayarak 'Beni vurdular' dedi. Hamza A. daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesini kaldırıldı. Polis, kaçan Erdi B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA