Video Yaşam Karaman’da dağdan inen sel suları köyü dereye çevirdi | Video

Karaman’da dağdan inen sel suları köyü dereye çevirdi | Video

Karaman’da dağdan inen sel suları köyü dereye çevirdi | Video
16.09.2021 | 13:21

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Karaman’da dağda inen sel suları köyün içini adeta dereye çevirirken o anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Süleymanhacı Köyü'nde dün akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Yaklaşık 1 saat süren sağanak yağışın ardından Karadağ'dan inen sel, biranda köyü içini dereye çevirdi. Yaşanan sel vatandaşları korkuttu. Can kaybına yol açmayan sel, maddi hasara neden olurken, ahır ve evlerin bahçeleri de suyla doldu.

Süleymanhacı Köy Muhtarı Ali Mor, dün aniden dağdan gelen selin kendilerini korkuttuğunu belirterek, "Ben şimdiye kadar böyle bir sel felaketi hayatım yaşamadım ve görmedim. Allaha şükürler olsun ki önemli bir şey yok. Sadece bazı köylülerin ahır ve evlerinin bahçeleri suyla doldu" dedi.

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