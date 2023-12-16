Karaman’da enişte ile kayınbiraderler arasında silahlı kavga: 2 yaralı | Video
Karaman’da bir kişi ailevi sebeplerden dolayı kavga ettiği iki kayınbiraderini av tüfeğiyle vurdu. Araçla olay yerinden kaçan enişte A.K., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:41
Diyarbakır'da uyuşturucuya 10 tutuklama | Video 16.12.2023 | 15:56
00:24
Şişli'de taksi durağına silahlı saldırı kamerada | Video 16.12.2023 | 15:37
00:25
İstanbul'da yollar göle döndü, otobüsün içi bile su ile doldu! | Video 16.12.2023 | 16:06
02:06
01:32
Önündeki araca çarpıp takla atan otomobil sürücüsü yaralandı | Video 16.12.2023 | 15:04
05:50
03:28
Bolu'da enişte dehşetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 16.12.2023 | 14:21
02:07
Mersin'de, 'Şahinler' suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı | Video 16.12.2023 | 14:22
00:13
07:48
00:54
Elektrik panosundan yangın çıktı | Video 16.12.2023 | 12:56
01:23
Ümraniye'de jandarma'dan yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu | Video 16.12.2023 | 12:39
01:04
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı | Video 16.12.2023 | 12:23
05:49
02:50
00:36
Diyarbakır’da LPG tankı içinde uyuşturucu ele geçirildi | Video 16.12.2023 | 11:46
08:33
02:07
Mersin'de organize suç örgütüne nefes kesen operasyon: 5 gözaltı | Video 16.12.2023 | 10:58
05:14
Meteoroloji ve Valilik uyardı! İstanbul'a kar mı geliyor? | Video 16.12.2023 | 10:26
00:39
Sokakta uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama | Video 16.12.2023 | 09:53