Video Yaşam Karaman’da enişte ile kayınbiraderler arasında silahlı kavga: 2 yaralı | Video
Karaman’da enişte ile kayınbiraderler arasında silahlı kavga: 2 yaralı | Video

Karaman’da enişte ile kayınbiraderler arasında silahlı kavga: 2 yaralı | Video

16.12.2023 | 15:39

Karaman’da bir kişi ailevi sebeplerden dolayı kavga ettiği iki kayınbiraderini av tüfeğiyle vurdu. Araçla olay yerinden kaçan enişte A.K., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, öğle saatlerinde Beyazkent Mahallesi 1003 Sokak'ta bulunan 2 katlı bir müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, enişte A.K., ailevi sebeplerden dolayı kayınbiraderleri S.T. ve M.T.'nin kaldığı eve giderek tartışmaya başladı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine, A.K. yanında getirdiği av tüfeğiyle evin girişinde duran kayınbiraderlerine ateş açtı. Av tüfeğinden çıkan saçmalar S.T.'nin göğsüne, M.T.'nin ise kafasına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı kardeşler adrese gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olaydan sonra otomobille kaçan A.K., Zembilli Mahallesinde polis ekipleri tarafından kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı A.K, Yunus Emre Polis Merkezine götürülürken, olay yeri inceleme ekibi de, olayın yaşandığı sokakta ve evin girişinde boş kovan çalışması yaptı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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