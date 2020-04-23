Karaman’da gizemli hayırsever mahallenin tüm borcunu sildirdi | Video

Karaman'da hayırsever bir vatandaş mahalle bakkalındaki veresiye defterini satın alarak ihtiyaç sahiplerinin tüm borçlarını ödedi.

Karaman'da Yeşilada Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı'nda bulunan bir bakkala gelerek ismini vermek istemeyen hayırsever vatandaş, korona virüs salgını nedeniyle insanların zor günlerden geçtiğini düşünerek ihtiyaç sahibi insanların borçlarını ödemek istediğini belirtip veresiye defterini satın aldı.

2-3 aydır borçlarını ödeyemeyen ve zor durumda olanlarında olduğunu söyleyen bakkal Mustafa Gencay, "Öğle saatlerinde bir ağabeyimiz geldi. İşleriniz nasıl diye hal hatır sordu. Biz de iyi Allah'a şükür dedik. 'Veresiye ile çalıştığın müşteriler var mı?' dedi. Biz de var dedik. O zaman bir zahmet çıkarır mısın o veresiye defteri dedi. Baktı ve beraber topladık. 2 bin 600 lira hesap çıktı. Tek tek hepsini ayrı ayrı hesap ettik ödedi ve yırttık. Karamanımızda da bu olayların görülmesi bize ayriyeten memnuniyet verdi. O ağabeyimize teşekkür ettik. Gelen veresiyecilere de tek tek ayrı bir şekilde hepsine bildirdik. Onlarda teşekkür etti. Böyle şeylerin çoğalması hem bizim Karamanımızda hem Türkiyemizde Cenab-ı Mevlamdan niyaz ederiz. Biz hoşnut olduk. O anda da maddiyatta da sıkıntımız vardı. Bize de bir can suyu olmuş oldu. O andaki veresiyecilerinde durumları biraz dardı. 2-3 aydır ödeyemeyenlerde vardı. Onlar içinde bir can suyu olmuş oldu" dedi.

Borçları ödenen vatandaşların da durum karşısında şaşırdıklarının belirten Gencay, "Memnun oldular. Onlarda şaşkınlık yaşadılar. Allah ya olur mu böyle şeyler dediler. Niye olmasında dedim. Başka yerlerde oluyor da bizim Türkiyemizde Karamanımızda niye olmasın dedik" diye söyledi.