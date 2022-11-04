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OTOMATİK OYNAT
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Karaman'da hemşire kuzenini silahla vuran zanlı adliyeye sevk edildi | Video 04.11.2022 | 12:23
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Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 04.11.2022 | 11:37
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Sakarya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği motosiklet kazası kamerada | Video 04.11.2022 | 10:58
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1 gündür haber alınamayan vatandaşın cansız bedeni nehirde bulundu | Video 04.11.2022 | 10:12
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Karaman'da platonik aşk beslediği teyzesinin kızını çalıştığı sağlık ocağında silahla vurduktan sonra kendisini de vurarak intihar girişiminde bulunan zanlı, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin "Emine hemşireyi niye vurdunuz?" sorusuna cevap vermedi.