Video Yaşam Karaman’da iki grup arasında satırlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı, 10 gözaltı | Video

Karaman’da iki grup arasında satırlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı, 10 gözaltı | Video

Karaman’da iki grup arasında satırlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı, 10 gözaltı | Video
26.04.2021 | 14:00

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Karaman’da iki hurdacı grup arasında çıkan satırlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralanırken, 10 kişi gözaltına alındı.

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Kavga olayı, akşam saat 22.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi 737. Sokak içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akraba oldukları ileri sürülen hurdacı iki gurup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Bir süre sonra tartışma iki taraf arasında bıçaklı ve satırlı kavgaya dönüştü. O sırada sanayi içerisinde devriye atan polis ekibinin kavganın üzerine denk gelmesi sonucu adrese takviye polis ekipleri istendi. Satır ve bıçak kullanılan kavgada 2 kişi, darp sonucu yaralandı. Kavgaya karıştığı tespit edilen 10 kişi, olay yerine takviye olarak gelen diğer polis ekipleri tarafında gözaltına alındı. Yaralı 2 kişi ise çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kavgaya karıştığı belirlenen toplam 12 kişiye "sokağa çıkma yasağını ihlal etmek ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan ceza işlem uygulandı.
Kavgayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

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