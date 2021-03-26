Video Yaşam Karaman'da ortadan kaybolan sosyal medya fenomeni Furkan Keleş'in son görüntüleri ve ağlayarak yardım çağrısı kamerada

Karaman'da ortadan kaybolan sosyal medya fenomeni Furkan Keleş'in son görüntüleri ve ağlayarak yardım çağrısı kamerada

Karaman'da ortadan kaybolan sosyal medya fenomeni Furkan Keleş'in son görüntüleri ve ağlayarak yardım çağrısı kamerada
26.03.2021 | 09:57

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Karaman'da, yoğun yağış nedeniyle trafiğe kapatılan yolda araçlarının kara saplanmasıyla mahsur kalan 2 kişinin kurtarılmasının ardından kayıp Ege Kabalak'ın (26) bulunması için arama çalışmalarına 3'üncü günde de devam edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sosyal medya fenomeni olduğu öğrenilen Furkan Keleş (23), çarşamba günü arkadaşları Rabia Bingöl (19) ve Ege Kabalak (26) ile yönetimindeki araçla Mersin'e gitmek için yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan Ayrancı- Erdemli yolunu kullanmak istedi. Keleş'in kullandığı araç, saat 17.00 sıralarında, Mersin sınırı yakınlarında tipi nedeniyle kontrolden çıkıp, kara saplandı. İddiaya göre, cep telefonları da çekmeyen 3 arkadaş, geceyi araçlarında geçirdi. Keleş'in Mersin'de oturan annesi, oğluna ulaşamayınca saat 21.00'de jandarma ve AFAD'a durumu bildirdi.


İhbarın ardından harekete geçen ve gece boyunca çalışma yapan ekipler, dün saat 14.00 sıralarında Keleş'in aracına ulaştı. Rabia Bingöl ve yanındaki 'Liza' isimle köpeği araç içinde, Keleş de yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Keleş ve Bingöl, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık kontrolünden geçirilip, taburcu edildikten sonra dün taksiyle Mersin'e hareket etti. AFAD ve jandarma ekipleri ise kayıp Ege Kabalak'ın bulunması için çalışmalarını sürdürdü. Havanın kararmasıyla dün ara verilen çalışmalara bugün hem Karaman hem de Mersin sınırı tarafından yeniden başlandı.

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