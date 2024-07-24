Karaman’da otomobilin çarptığı kadın yaralandı | Video 24.07.2024 | 13:43 Karaman’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yola savrulan kadın yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, sabah saatlerinde Gevher Hatun Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Z.Ç. (24) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Kazayı anlatan otomobil sürücüsü İ.G., "Kadının yola çıktığını fark ettim ve kornaya bastım, ama kulaklıkla müzik dinlediği için kornayı duymadığını iddia etti.Kazada yaralanan kadını çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.