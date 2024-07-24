Karaman’da otomobilin çarptığı kadın yaralandı | Video
Karaman’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yola savrulan kadın yaralandı.
"KORNAYA BASTIM AMA DUYMADI"
Kazayı anlatan otomobil sürücüsü İ.G., "Kadının yola çıktığını fark ettim ve kornaya bastım, ama kulaklıkla müzik dinlediği için kornayı duymadığını iddia etti.
Kazada yaralanan kadını çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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