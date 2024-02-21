Karaman'da otomobilin duvara çarpma anı kamerada | Video
Karaman'da seyir halindeki otomobilin kaldırıma çıktıktan sonra duvara ve elektrik trafosuna çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası aracından inen sürücünün çekici çağırıp aracını götürmek istemesi dikkat çekti.
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