Video Yaşam Karaman'da otomobiliyle 15 metrelik istinaf duvarından uçan hemşire, ağır yaralandı

Karaman'da otomobiliyle 15 metrelik istinaf duvarından uçan hemşire, ağır yaralandı

Karaman'da otomobiliyle 15 metrelik istinaf duvarından uçan hemşire, ağır yaralandı
10.04.2021 | 08:51

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Karaman'ın Ermenek ilçesinde, yol yapım çalışması süren ve kapalı olması için yeterli önlemin alınmadığı öne sürülen mıcırlı yolda kontrolden çıkarak, yaklaşık 15 metrelik istinaf duvarından uçan, ardından bir evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hemşire Seycan Buldu (26), ters dönen aracın altında kaldı. Ağır yaralanan Buldu, ambulansla çalıştığı Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaza, saat 16.20 sıralarında Ermenek ilçesi Seyran Mahallesi'nde yapım çalışması devam eden ve iddiaya göre, kapalı olması için yeterli önlem alınmadığından çevredekiler tarafından kullanılan yolda meydana geldi. Ermenek Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Seycan Buldu, mesai bitiminde 41 GP 401 plakalı otomobiliyle evine gitmek için yola çıktı. Buldu yönetimindeki otomobil, mıcırlı yolda kontrolden çıkıp, istinaf duvarından uçtu. Yaklaşık 15 metre yükseklikten uçup, evin duvarına çarpıp, ters dönen otomobilin altında kalan Buldu, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Buldu, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çalıştığı Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Buldu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 1,5 ay önce Ermenek'e atanan ve nişanlı olduğu öğrenilen Buldu'nun, düğün hazırlıkları yaptığı bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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