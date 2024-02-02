Video Yaşam Karaman’da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1’i polis 4 yaralı | Video
Karaman’da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1’i polis 4 yaralı | Video

Karaman’da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1’i polis 4 yaralı | Video

02.02.2024 | 08:40

Karaman’da resmi polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i polis 4 kişi yaralandı.

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Kaza, akşam saat 20.45 sıralarında Yunuskent Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde bulunan valilik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli G.E. yönetimindeki resmi polis aracı ile M.B. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada polis aracının sürücüsü G.E. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Resul Y., Refika Y. ve Emine B., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi. Yapılan incelemenin ardında araçlar çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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