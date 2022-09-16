Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:05
Karaman'da 'sil süpür' operasyonu 7 kişi tutuklandı | Video 16.09.2022 | 14:02
01:43
Muğla Köyceğiz’de trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı | Video 16.09.2022 | 14:56
01:15
Vatandaşı canından bezdiren dilendiricilik çetesi çökertildi | Video 16.09.2022 | 14:50
02:05
Eskişehir’de 4 ton 700 litre kaçak içki ele geçirildi | Video 16.09.2022 | 14:34
03:29
Bodrum’da korkutan yangın! Lüks motoryat yandı | Video 16.09.2022 | 14:00
01:28
02:11
01:39
00:22
Erzurum’da küçük çocuğun köpek sevgisi görenleri gülümsetti | Video 16.09.2022 | 11:56
00:41
Fatih'te İETT otobüsünde bıçaklı dehşet anları kamerada | Video 16.09.2022 | 12:00
01:15
Kahramanmaraş’ta cinayet kamerada | Video 16.09.2022 | 11:38
02:54
06:38
00:45
04:05
09:57
Müge Anlı SON BÖLÜM | 16 Eylül 2022 Cuma Tamamı Kesintisiz izle! | Video 16.09.2022 | 10:21
01:55
Başkan Erdoğan, Çinli ve Moğolistanlı mevkidaşıyla görüştü | Video 16.09.2022 | 09:54
01:04
00:40
Kahramanmaraş’ta cinayet kamerada | Video 16.09.2022 | 09:54
01:00
Sakarya'da otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 16.09.2022 | 10:12
KARAMAN'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Sil süpür' adını verdiği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si sevk edildiği mahkemece tutuklandı,1'i de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden Ü.B., N.Y., D.K., D.G., H.Y., K.Ş. ve Ş.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı. C.B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.