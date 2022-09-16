Karaman'da 'sil süpür' operasyonu 7 kişi tutuklandı | Video

KARAMAN'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Sil süpür' adını verdiği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si sevk edildiği mahkemece tutuklandı,1'i de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi timleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik geçen çarşamba günü 'Sil süpür' adını verdikleri operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Ü.B., N.Y., D.K., D.G., C.B., H.Y., K.Ş. ve Ş.Ç. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.Şüphelilerden Ü.B., N.Y., D.K., D.G., H.Y., K.Ş. ve Ş.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı. C.B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.