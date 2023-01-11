Karaman’da telefon işletmecisi anneyi bıçakla yaralayıp oğlunu öldüren zanlı tutuklandı | Video
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Karaman'da alkollü olarak geldiği telefoncu dükkanında işletme sahibi anne ile oğlunu bıçaklayan ve 21 yaşındaki gencin ölümüne neden olan cinayet zanlısı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
"100 PROMÜLÜN ÜZERİNDE ALKOLLÜ ÇIKAN KATİL ZANLISI TUTUKLANDI"
Olaydan sonra kaçan katil zanlısı B.D. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan katil zanlısı B.D., sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri ise zanlının adliye getirilişi sırasında geniş güvenlik tedbiri aldı. Cinayet zanlısı B.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"CENAZE YARIN TOPRAĞA VERİLECEK"
İşletmeciliğini yaptıkları telefoncu dükkanında annesi ile birlikte uğradıkları bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Muammer Enes Gün'ün Senegal'de olan babası Ahmet G.'nin gelmesinin beklendiği öğrenildi. Baba Ahmet G.'nin gelmesinin ardından Muammer Enes Gün'ün yarın öğle veya ikindi namazını müteakip Hamidiye Mahallesindeki şehir mezarlığında toprağa verilmesi bekleniyor. Anne Ayşegül G.'nin ise Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin devam ediyor.