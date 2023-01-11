Video Yaşam Karaman’da telefon işletmecisi anneyi bıçakla yaralayıp oğlunu öldüren zanlı tutuklandı | Video
Karaman’da telefon işletmecisi anneyi bıçakla yaralayıp oğlunu öldüren zanlı tutuklandı | Video

Karaman’da telefon işletmecisi anneyi bıçakla yaralayıp oğlunu öldüren zanlı tutuklandı | Video

11.01.2023 | 14:34

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya 2 yıl 8 ay hapis cezası | Video 06:23
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya 2 yıl 8 ay hapis cezası | Video 11.01.2023 | 15:02
Geri vites hayatını kurtardı | Video 00:20
Geri vites hayatını kurtardı | Video 11.01.2023 | 15:10
Snowboard yaparken çığa yakalandı | Video 00:37
Snowboard yaparken çığa yakalandı | Video 11.01.2023 | 14:42
Mersin’de 2 kişinin öldüğü feci kamyon kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:27
Mersin'de 2 kişinin öldüğü feci kamyon kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 11.01.2023 | 14:47
Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 5 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı | Video 00:47
Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 5 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı | Video 11.01.2023 | 14:42
Karaman’da telefon işletmecisi anneyi bıçakla yaralayıp oğlunu öldüren zanlı tutuklandı | Video 02:44
Karaman’da telefon işletmecisi anneyi bıçakla yaralayıp oğlunu öldüren zanlı tutuklandı | Video 11.01.2023 | 14:34
38 yaşındaki genç adamın cansız bedeni evinin bahçesinde bulundu | Video 01:03
38 yaşındaki genç adamın cansız bedeni evinin bahçesinde bulundu | Video 11.01.2023 | 14:30
Gaziantep’te 4 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video 02:05
Gaziantep'te 4 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video 11.01.2023 | 13:56
Bilgisayar kasasında uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:38
Bilgisayar kasasında uyuşturucu ele geçirildi | Video 11.01.2023 | 12:52
Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 4 zehir taciri tutuklandı | Video 01:07
Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 4 zehir taciri tutuklandı | Video 11.01.2023 | 12:46
Taşlı saldırıya uğrayan taksi şoförü o anları anlattı | Video 02:45
Taşlı saldırıya uğrayan taksi şoförü o anları anlattı | Video 11.01.2023 | 12:30
Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında yeni iddialar ortaya çıktı! Oğlu Tayfun, annesi Arife’yi başka bir erkekle mi yakaladı? | Video 12:42
Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında yeni iddialar ortaya çıktı! Oğlu Tayfun, annesi Arife'yi başka bir erkekle mi yakaladı? | Video 11.01.2023 | 12:12
Erzurum’da dondurucu soğuklar etkili oluyor | Video 03:11
Erzurum’da dondurucu soğuklar etkili oluyor | Video 11.01.2023 | 12:22
Ümraniye’de ortaokul öğrencisi kız, okuldaki öğrenciler tarafından darp edildi | Video 03:14
Ümraniye’de ortaokul öğrencisi kız, okuldaki öğrenciler tarafından darp edildi | Video 11.01.2023 | 12:18
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 11 Ocak 2023 Çarşamba atv izle! | Video 05:26
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 11 Ocak 2023 Çarşamba atv izle! | Video 11.01.2023 | 11:36
Feci kazada hız göstergesi 130 kilometrede takılı kaldı | Video 01:42
Feci kazada hız göstergesi 130 kilometrede takılı kaldı | Video 11.01.2023 | 11:10
İstanbul’da taksiciden Rus turiste skandal teklif! Unuttuğu telefonuna 100 dolar istedi | Video 05:21
İstanbul’da taksiciden Rus turiste skandal teklif! Unuttuğu telefonuna 100 dolar istedi | Video 11.01.2023 | 10:21
Kumar masasında yakalanan 4 kişiye 16 bin lira para cezası | Video 00:15
Kumar masasında yakalanan 4 kişiye 16 bin lira para cezası | Video 11.01.2023 | 10:22
Bebek Sahili’nde cinsel ilişkiye giren sanık hakkında FLAŞ gelişme! | Video 00:38
Bebek Sahili'nde cinsel ilişkiye giren sanık hakkında FLAŞ gelişme! | Video 11.01.2023 | 10:10
Restoran reklamında çakarlı otomobil kullanan sürücüye ceza | Video 00:58
Restoran reklamında çakarlı otomobil kullanan sürücüye ceza | Video 11.01.2023 | 10:21

Karaman'da alkollü olarak geldiği telefoncu dükkanında işletme sahibi anne ile oğlunu bıçaklayan ve 21 yaşındaki gencin ölümüne neden olan cinayet zanlısı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Molla Fenari Mahhallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde bulunan bir telefoncu dükkanında yaşandı. İddiaya göre, Ayşegül G. (38) ile oğlu Muammer Enes Gün'ün (21) işletmeciliğini yaptığı telefoncu dükkanına alkollü olarak gelen B.D (22), sebepsiz yere biranda anne ve oğluyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.D., belinden çıkardığı bıçakla önce Muammer Enes Gün'ü kalbinden, sonrada annesi Ayşegül G.'yi karnından bıçaklayarak kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olan anne ve oğlu ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Muammer Enes Gün yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"100 PROMÜLÜN ÜZERİNDE ALKOLLÜ ÇIKAN KATİL ZANLISI TUTUKLANDI"
Olaydan sonra kaçan katil zanlısı B.D. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan katil zanlısı B.D., sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri ise zanlının adliye getirilişi sırasında geniş güvenlik tedbiri aldı. Cinayet zanlısı B.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"CENAZE YARIN TOPRAĞA VERİLECEK"
İşletmeciliğini yaptıkları telefoncu dükkanında annesi ile birlikte uğradıkları bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Muammer Enes Gün'ün Senegal'de olan babası Ahmet G.'nin gelmesinin beklendiği öğrenildi. Baba Ahmet G.'nin gelmesinin ardından Muammer Enes Gün'ün yarın öğle veya ikindi namazını müteakip Hamidiye Mahallesindeki şehir mezarlığında toprağa verilmesi bekleniyor. Anne Ayşegül G.'nin ise Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin devam ediyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA