Karaman’da uyuşturucu ticaretinden 1 şüpheli tutuklandı | Video

Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.S, isimli kişinin Adana'dan Karaman'a uyuşturucu madde satmaya geldiği bilgisine ulaşması üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüphelinin kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, E.S.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin kaldığı apart dairede yapılan aramada ise 15 gram bonzai ve 4 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardında adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne kondu.