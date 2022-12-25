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OTOMATİK OYNAT
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Karaman’da yoğun sis kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 25.12.2022 | 08:44
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Saman balyaları alev alev yandı | Video 24.12.2022 | 20:05
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Mudurnu'da aç kalan kurtlar köylere inmeye başladı | Video 24.12.2022 | 19:57
01:13
Konya’da feci olay! Cinnet getiren baba 2 kızını öldürdü | Video 24.12.2022 | 15:51
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Böyle takip edip silahla gasp ettiler! 3 şahıstan 2’si yakalandı | Video 24.12.2022 | 13:53
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 20 kişi tutuklandı | Video 24.12.2022 | 11:59
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Son Dakika: Sarıyer'de İETT otobüsünde yangın | Video 24.12.2022 | 11:51
00:56
Çeşme'de evde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliye tutuklama | Video 24.12.2022 | 10:11
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İstanbul’da sahte kanser ilacı operasyonu: 6 gözaltı | Video 24.12.2022 | 10:05
01:45
İşçi servisi ile otomobil böyle çarpıştı: 2'si ağır 10 yaralı | Video 24.12.2022 | 09:09
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Kocaeli'de kadın cinayeti! Restoranda silahla vurularak öldürüldü | Video 24.12.2022 | 09:07
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Adana'da kontrolden çıkan araç park halindeki araca çarptı: 1 yaralı | Video 24.12.2022 | 09:03
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Eğlence mekanından çıkartılınca dehşet saçtı: 1 ölü | Video 24.12.2022 | 09:03
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ABD’de kar fırtınası: 3 ölü | Video 24.12.2022 | 00:21
Karaman’da yoğun sis nedeniyle çekici kamyonet otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası tarlaya uçan çekici kamyonetin sürücüsü kayıplara karışırken, şarampole düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.