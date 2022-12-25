Video Yaşam Karaman’da yoğun sis kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Karaman’da yoğun sis kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı | Video

Karaman’da yoğun sis kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı | Video

25.12.2022 | 08:44

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OTOMATİK OYNAT

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Karaman’da yoğun sis nedeniyle çekici kamyonet otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası tarlaya uçan çekici kamyonetin sürücüsü kayıplara karışırken, şarampole düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

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Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Çeltek Mahallesi Karaman-Mersin çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 42 AGE 860 plakalı çekici kamyonet, yoğun sis nedeniyle aynı istikamette seyretmekte olan M.S.A'nın kullandığı 06 ELT 82 plakalı Fiat Şahin marka otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan çekici kamyonet tarlaya uçarken, otomobil şarampole düştü. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından sıkıştığı otomobilin içerisinden çıkarılan Mehmet Doğan'ın (43), olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan M.T., ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mehmet Doğan'ın cenazesi yaralıların götürüldüğü hastanenin morguna kaldırıldı. Polis, kazadan sonra olay yerinde ayrılan çekici kamyonetin sürücüsünü tespit edebilmek için çalışma başlattı.

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