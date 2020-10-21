Video Yaşam Karantinadaki hasta, başkasına ait HES koduyla seyahat ederken yakalandı | Video

Karantinadaki hasta, başkasına ait HES koduyla seyahat ederken yakalandı | Video

Karantinadaki hasta, başkasına ait HES koduyla seyahat ederken yakalandı | Video
21.10.2020 | 18:41

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Başkasına ait HES kodu ile otobüse binerek Trabzon’dan Kastamonu’ya seyahat eden pozitif hasta, Kastamonu’da jandarmanın yaptığı denetimde yakalandı. Pozitif hasta ile birlikte otobüste bulunan 23 kişi karantinaya alındı.

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Olay, Kastamonu-Taşköprü karayolu Şeker Fabrikası Mevkiinde meydana geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge doğrultusunda gerçekleştirilen denetimler kapsamında şehir içi ve şehirlerarası yollarda denetim gerçekleştirildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen yol kontrolünde bir yolcu otobüsünde denetim gerçekleştirildi. Yolcular üzerinde yapılan HES kodu denetiminde otobüsün 20 numaralı koltuk numarasında oturması gereken Bahtiyar P, koltukta oturmadığı, isme ait koltukta Gürkan A. (24) isimli şahsın oturduğu fark edildi.

Gürkan A.'nın yapılan kimlik sorgusunda Covid-19 testinin pozitif olduğu ve karantinada bulunması gerektiği, dayısı Bahtiyar P.'ye ait HES kodunu kullanarak Trabzon'dan Kastamonu'ya gelmek üzere seyahat ettiği tespit edildi.

Karantina kurallarına uymayan ve başkasına ait HES kodu ile seyahat etmeye çalışan Gürkan A. isimli şahsa 3 bin 150 lira idari para cezası kesilirken hakkında adli işlem başlatıldı.

Gürkan A. ile otobüs şoförü ve otobüste buluna 23 yolcu evlerinde ve Şeyh Şaban-ı Veli Öğrenci Yurdunda karantina altına alınırken ayrıca otobüs firması hakkında da para cezası kesildi.

Jandarma tarafından yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de tüm kurum ve kuruluşları etkin bir mücadele başlattığı Covid-19 salgını ile ilgili denetleme ve kontrol faaliyetlerine kamu sağlığının korunması bağlamında kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.

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