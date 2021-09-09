Video Yaşam Karantinasının tamamlanmasına saatler kala eşiyle birlikte yola çıkan kişinin ilginç tepkisi: "DHKP-C'li var sanki karşında" | Video

Karantinasının tamamlanmasına saatler kala eşiyle birlikte yola çıkan kişinin ilginç tepkisi: "DHKP-C'li var sanki karşında" | Video

Karantinasının tamamlanmasına saatler kala eşiyle birlikte yola çıkan kişinin ilginç tepkisi:
09.09.2021 | 01:19

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Karantina sürelerinin tamamlanmasına saatler kala eşiyle birlikte kilometrelerce yol kat ederek Kırıkkale'de HES koduna takılan bir kişi, kendisine görüntüleyen muhabire; "DHKP-C'li var sanki karşında. Videoya çekiyor, helal olsun" diyerek tepki gösterdi.

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