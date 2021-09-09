Karantinasının tamamlanmasına saatler kala eşiyle birlikte yola çıkan kişinin ilginç tepkisi: "DHKP-C'li var sanki karşında" | Video

Karantina sürelerinin tamamlanmasına saatler kala eşiyle birlikte kilometrelerce yol kat ederek Kırıkkale'de HES koduna takılan bir kişi, kendisine görüntüleyen muhabire; "DHKP-C'li var sanki karşında. Videoya çekiyor, helal olsun" diyerek tepki gösterdi.