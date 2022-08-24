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OTOMATİK OYNAT
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Karavan hırsızlarını yakalayıp çaldıkları bilgisayarı buldular | Video 24.08.2022 | 12:01
00:35
Önce kameralara sonra polislere yakalandı | Video 24.08.2022 | 12:00
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Bolu’da yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı | Video 24.08.2022 | 11:50
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Eyüpsultan’da sürücüler arasında yol verme kavgası kamerada | Video 24.08.2022 | 10:37
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Sıfır otomobilde 'korsan' yöntem! Fırsatçılarda ibre tersine döndü | Video 24.08.2022 | 10:56
00:59
İstanbul Avcılar'da uyuşturucu operasyonu | Video 24.08.2022 | 09:37
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Eyüpsultan’da sürücüler arasında yol verme kavgası kamerada | Video 24.08.2022 | 09:37
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Marmaris'te sürat teknesi alev alev yandı | Video 24.08.2022 | 09:19
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Fındık bahçesinde define arayan 2 kişi yakalandı | Video 24.08.2022 | 09:10
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Fatih’te korkutan kaza: Araçlar alev alev yandı | Video 24.08.2022 | 08:46
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Ankara’da taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı | Video 24.08.2022 | 08:46
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Pendik’te arkasından dumanlar yükselen İETT otobüsü, yolda kaldı | Video 23.08.2022 | 16:58
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Samsun'da 472 bin 800 dal dolu ve boş makaron ele geçirildi | Video 23.08.2022 | 16:35
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Çorlu'da kamyon kasasından düşen şoför yaralandı 23.08.2022 | 16:08
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Sahte dekontla ürün alan ikinci el dolandırıcıları yakalandı | Video 23.08.2022 | 15:45
İstanbul’da park halindeki bir karavandan dizüstü bilgisayar çalan iki kişi, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Çalınan dizüstü bilgisayar bulundu ve sahibine teslim edildi.