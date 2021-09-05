Video Yaşam Karavanını kahve dükkanı yaptı, tatil yapıp para kazanıyor | Video

Karavanını kahve dükkanı yaptı, tatil yapıp para kazanıyor | Video

Karavanını kahve dükkanı yaptı, tatil yapıp para kazanıyor | Video
05.09.2021 | 09:34

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Karavan tutkunu Fatih Baran Akyüz Türkiye’yi karış karış gezdiği karavanı kahve dükkanı yaptı. Hem tatil yapıp hem de para kazanıyor.

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Birçok işte çalışan ve çalıştığı işten ayrılıp Türkiye'yi gezmeye karar veren Fatih Baran Akyüz, ilk başlarda sırtına çanta takıp yollara düştü. Daha sonra gezisine aldığı karavanla devam eden gezgin, 3 yıl önce eski bir otobüs alıp bunu hem karavan hem de iş yeri olarak 500 bin lira harcayarak tasarım yaptırdı. Türkiye'nin tüm illerini tek tek gezen Akyüz, gittiği her yerde karavanıyla tatil yaparken aynı zamanda kahve dükkanı olarak tasarlattığı karavanda yaptığı çeşit çeşit kahveleri müşterilerine sunuyor. Gittiği her yerde gezginin karavanını görmek ve kahve içmek için çok sayıda vatandaş ziyaret ediyor ve hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Karavanının hem yaşam alanı hem de iş yeri olduğunu söyleyen Fatih Baran Akyüz, 'Ben karavanımla il il gezip hem tatil yapıyor hem de kahve satıyorum. Ben 23 yıldır yollardayım ilk başlarda sırt çantamla geziyordum. Sonra bu karavana dönüştü, bu aracı 3 yıl önce 500 bin liraya tasarım yaptırdım. Zaten geziyordum dedim ki işim evim bir yerde olsun deyip karavanımı kahve dükkanına çevirdim, gittiğim her yerde hem tatil hem de kahve satıyorum. Görenler çok beğeniyor hayalimizdeki hayatı yaşıyorsun deyip bol bol fotoğraf çektiriyorlar' dedi.

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