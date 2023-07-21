Video Yaşam Karayolu savaş alanına çeviren kaza kamerada: Otomobil bariyerlere çarpıp hurdaya döndü | Video
Karayolu savaş alanına çeviren kaza kamerada: Otomobil bariyerlere çarpıp hurdaya döndü | Video

Karayolu savaş alanına çeviren kaza kamerada: Otomobil bariyerlere çarpıp hurdaya döndü | Video

21.07.2023 | 14:05

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlanırken yavaşlayan araçlara hızla gelen kapalı kasa kamyonetin çarpması sonucu meydana gelen 4 araçlı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı.

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Kaza; Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Kerimcan Yıldırım'ın kullandığı AE 28334 Norveç plakalı otomobil, Ulualan mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 200 metre dönerek sürüklenen ve yol ortasında durabilen araç hurdaya dönerken araçta yolcu olarak bulunan Haktan Çağrı İnal yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

4 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZA
Kaza nedeniyle D-400 Karayolu Ulualan mevkiinde Alanya istikametine trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, bir kaza haberi de yaklaşık 400-500 metre geriden geldi. Araçlar kaza nedeniyle duraklarken, hızla gelen İbrahim Kıs'ın kullandığı kapalı kasa kamyonet, Sabri Kuntlu'nun kullandığı otomobile, Sabri Kuntlu'nun kullandığı otomobil önündeki Hülya Yıldırım'ın kullandığı otomobile, Hülya Yıldırım'ın otomobili de yayındaki Rus uyruklu Sheck Alexander'in kullandığı otomobile çarptı. Otomobillerden birisinin hurdaya döndüğü kazada büyük şans eseri yaralanan olmazken, Ulualan mevkiinde trafik akışı araçlar kaldırılıncaya kadar uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanabildi.

KAZA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Her iki kazada yol kenarında bulunan işyerlerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, görüntüleri görenler kazaların bu kadar ucuz atlatılması karşısında şaşkınlıklarını gözleyemediler

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