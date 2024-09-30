Video Yaşam Karayoluna inen ayı böyle görüntülendi | Video
Karayoluna inen ayı böyle görüntülendi | Video

Karayoluna inen ayı böyle görüntülendi | Video

30.09.2024 | 10:29

Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki Orhaneli karayoluna inip yolunu kaybeden ayı az kalsın trafik kazası kurbanı olacaktı. Aracıyla yoldan geçen bir sürücü onu takip edip görüntüledi.

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Kış uykusuna yatmaya hazırlanan ayı, ormandan karayoluna indi. Orhaneli yolu üzerinde bir süre durmadan koşarak panik yapan ayıyı, o sırada yoldan geçen vatandaşlar fark etti. Vatandaşlar ayıyı bir süre takip etti. Aracın önünde koşturan ayı ise girdiği ormanlık alanda gözden kayboldu.
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