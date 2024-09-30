Karayoluna inen ayı böyle görüntülendi | Video 30.09.2024 | 10:29 Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki Orhaneli karayoluna inip yolunu kaybeden ayı az kalsın trafik kazası kurbanı olacaktı. Aracıyla yoldan geçen bir sürücü onu takip edip görüntüledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kış uykusuna yatmaya hazırlanan ayı, ormandan karayoluna indi. Orhaneli yolu üzerinde bir süre durmadan koşarak panik yapan ayıyı, o sırada yoldan geçen vatandaşlar fark etti. Vatandaşlar ayıyı bir süre takip etti. Aracın önünde koşturan ayı ise girdiği ormanlık alanda gözden kayboldu.