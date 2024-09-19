Karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan yayanın feci ölümü kamerada | Video
Antalya’nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen adam, motosiklet ve ardından otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Kazayla karışan motosiklet sürücüsü, A.E. ifadesi alınması için polis karakoluna götürülürken, diğer çarpan otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
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