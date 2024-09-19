Karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan yayanın feci ölümü kamerada | Video 19.09.2024 | 11:01 Antalya’nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen adam, motosiklet ve ardından otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün akşam 22.15 sıralarında D400 Karayolu üzerinde, Serik- Belkıs köprüsü arasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Zeki Acar (52) isimli vatandaş yolun karşısına geçtiği sırada, A.E.'un kullandığı motosiklet çarptı. Daha sonra yere yığılan Acar'a plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarptı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazaya karışan motosiklet sürücüsü A.E. durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede Zeki Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Acar'ın cansız bedeni hastane morguna ardından otopsi için Antalya Adli Tip Kurumuna kaldırıldı.Kazayla karışan motosiklet sürücüsü, A.E. ifadesi alınması için polis karakoluna götürülürken, diğer çarpan otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.