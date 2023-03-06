Karayolundaki hasar depremin boyutunu gözler önüne serdi | Video 06.03.2023 | 12:10 Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok vurduğu illerden birisi olan Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde karayolunda meydana gelen yarıklar depremin boyutunu gözler önüne serdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Gölbaşı-Malatya karayolunun 15. kilometresinde geniş yarıklar oluştu. Deprem nedeniyle yol kenarındaki bariyerler eğilirken, 3-4 metre genişliğinde yarıklar oluştu. Karayolunun metrelerce nehre doğru kaydığı görüldü. Trafiğe kapanan karayoluna, Karayolları ekipleri depremin ilk gününden itibaren yola dolgu yapıp, birkaç gün sonra trafiğe açıldı. Karayolunun aldığı hasar dron ile görüntülendi. Depremin boyutunu karayolunun görüntüsü ortaya koydu.