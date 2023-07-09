Karayolunun ortasında çıplak ayakla yürüdü, jandarmayı harekete geçirdi | Video 09.07.2023 | 14:47 Manavgat ilçesinde sabah erken saatlerde bir vatandaşın yol ortasında yaya olarak Alanya istikametine gittiği ve trafiği tehlikeye düşürdüğünü gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, emniyet şeridini belirleyen çizgiyi takip ederek yürüyen adamı ikna ederek karakola getirdi. Ekip aracına binmek istemeyen, yalınayak bir şekilde yürüyerek yoluna devam etmek isteyen şahıs “Siz bana gösterin ben kıyıdan giderim. Allahın yolunda gidiyorum. Ben Türküm ve bir garip yolcuyum” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sabahın erken saatlerinde Manavgat-Alanya D-400 karayolunda bir şahsın yol ortasında araçların arasında yürüyerek Alanya istikametine giden ve trafiği tehlikeye düşüren bir kişinin olduğu ihbarı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerini harekete geçirdi. Manavgat-Alanya Karayolunda Nifrit köprüsünü geçen ekipler, emniyet şeridini belirleyen beyaz çizgiyi takip ederek yol ortasında yalınayak yürüyen şahsı, Manavgat-Alanya Karayolunun 8. Kilometresinde durdurdu.

Jandarma ekiplerini karşısında gören şahıs, ekiplerin yoldan kenara gelip araca binmesi konusundaki talebi karşısında ağlamaklı bir ses tonuyla "Benim evim vatanım. Siz beni bırakın, nereden gitmem gerekiyorsa söyleyin oradan gideyim. Allahın izniyle kenardan kenardan giderim. Türküm, bir garip yolcuyum. Allahın yolunda gidiyorum" diye konuştu.

Jandarma ekipleri şahsı ikna ettikten sonra Merkez Karakoluna getirirken, adının Ramazan Ekici olduğu belirlenen şahısa simit ve yiyecek ısmarlayarak karnını doyurdular. Kısa süre önce annesini kaybettiği öğrenilen Ramazan Ekici, Serik'ten gelen akrabalarına teslim edildi.