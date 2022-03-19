Video Yaşam Karda drift şovu 9 bin 125 liraya patladı...Cezayı unutup kameraya poz verdiler | Video
Karda drift şovu 9 bin 125 liraya patladı...Cezayı unutup kameraya poz verdiler | Video

Karda drift şovu 9 bin 125 liraya patladı...Cezayı unutup kameraya poz verdiler | Video

19.03.2022 | 23:47

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Tekirdağ Çorlu’da karla kaplı zeminde drift atan sürücü, trafik polisi tarafından yakalanarak 9 bin 125 lira para cezası kesildi. Kamerayı gören gençler, “Aramızda para toplar öderiz” diyerek ceza yiyen arkadaşını teselli etti.

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