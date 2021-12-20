Karda mahsur kalan araç böyle kurtarıldı | Video

Sivas’ın Suşehri ilçesi Kale köy yolunda yoğun yağışı nedeniyle mahsur kalan aracın ve içerisindekilerin imdadına karla mücadele ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Suşehri ilçesi Kale köy yolunda meydana geldi. Yoğun kar yağışının etkisi ile yoldan çıkarak kapa saplanan bir otomobil ve içerisindekiler mahsur kaldı. Mahsur kalanların imdadına İlçe Özel İdare ekipleri yetişti. Mahsur kalan içerisindekilerle birlikte saplandığı yerden kurtarılarak çıkartıldı.