Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:01
Kardeşini bıçakla ağır yaralayan genç yakalandı | Video 18.10.2022 | 13:29
03:19
03:19
01:36
İstanbul'da yabancı uyruklulara yönelik operasyon: 9 kişi yakalandı | Video 18.10.2022 | 12:54
01:40
Şişli'de kasa hırsızları kamerada | Video 18.10.2022 | 12:27
01:12
00:38
Kartal’da art arda makas atan sürücü trafiği tehlikeye soktu | Video 18.10.2022 | 12:26
00:26
Beylikdüzü'nde sahte deterjan operasyonu | Video 18.10.2022 | 10:56
02:43
Sarıyer'de beton mikseri devrildi | Video 18.10.2022 | 10:56
00:46
Sarıyer’de otomobile çarpan motokurye böyle savruldu | Video 18.10.2022 | 11:13
01:02
Taksim'de çarşaflı genç kızlara hakaret eden kadına hapis cezası | Video 18.10.2022 | 11:15
01:17
Kayan kamyonu eliyle böyle durdurmaya çalıştı | Video 18.10.2022 | 11:15
04:54
03:43
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı | Video 18.10.2022 | 10:52
00:26
SON DAKİKA! Kapadokya'da balon kazası: 2 ölü, 3 yaralı | Video 18.10.2022 | 10:46
04:24
Oto galerici araba almak isterken 737 bin 500 TL parasını kaptırdı | Video 18.10.2022 | 10:37
00:31
Bölücü terör örgütüne operasyon! Sözde "Tim Komutanı" yakalandı | Video 18.10.2022 | 10:46
10:32
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 18 Ekim 2022 Salı atv izle! | Video 18.10.2022 | 10:41
06:40
Ev sahibi kilidi değişitirince yaşlı çift evine giremedi | Video 18.10.2022 | 10:25
00:58
Kapadokya'da balon kazası! 2 ölü, 3 yaralı | Video 18.10.2022 | 10:28
Samsun'da evine gittiği kardeşini bıçakla ağır yaralayan genç, polisin takibi sonucu yakalandı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Sruşturma Bürosu ekipleri Selim S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.