Video Yaşam Kardeşini bıçakla ağır yaralayan genç yakalandı | Video
Kardeşini bıçakla ağır yaralayan genç yakalandı | Video

Kardeşini bıçakla ağır yaralayan genç yakalandı | Video

18.10.2022 | 13:29

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Samsun'da evine gittiği kardeşini bıçakla ağır yaralayan genç, polisin takibi sonucu yakalandı.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi Mütfühamam Sokak üzerindeki bir evde dün akşam saat 18.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yemek yiyen inşaat inşaat işçisi Ali S. (40), eve gelen kardeşi inşaat işçisi Selim S.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Sağ göğsünün altından yaralanan Ali S., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan kardeş ise olaydan sonra kaçtı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Sruşturma Bürosu ekipleri Selim S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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