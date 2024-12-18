Kardeşini korumak isteyen ağabey, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kaldırımdan karayoluna inen kardeşini muhtemel bir kazadan korumak isterken otomobilin çarptığı şahıslardan, ağabey hayatını kaybederken kardeşi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
İki kardeşten birinin hayatını kaybettiği, diğerinin ise ağır yaralandığı kaza anı ise çevredeki işletmelerin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde H.K.'nin kaldırımdan yola indiği ve ağabeyi Hüsnü Küçükoğlu'nun da kardeşini muhtemel bir bir kazadan korumak için arkasından gittiği ve yolda ilerleyen bir otomobilin iki kardeşe çarpma anları yer aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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