Video Yaşam Kardeşini korumak isteyen ağabey, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video
Kardeşini korumak isteyen ağabey, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video

Kardeşini korumak isteyen ağabey, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video

18.12.2024 | 11:52

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kaldırımdan karayoluna inen kardeşini muhtemel bir kazadan korumak isterken otomobilin çarptığı şahıslardan, ağabey hayatını kaybederken kardeşi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, İsabeyli Mahallesi Aydın-Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun kenarında kaldırımda bulunan iki kardeşten bir anda yola inen H.K. ve onu yoldan çekmek isteyen ağabeyi Hüsnü Küçükoğlu'na Aydın'dan Denizli istikametine doğru seyir halinde olan 32 AEL 657 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile 2 kardeş yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Hüsnü Küçükoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken, H.K. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan H.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kardeşini kazadan kurtarmak isterken hayatını kaybeden ağabey Hüsnü Küçükoğlu'nun cansız bedeni ise olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
İki kardeşten birinin hayatını kaybettiği, diğerinin ise ağır yaralandığı kaza anı ise çevredeki işletmelerin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde H.K.'nin kaldırımdan yola indiği ve ağabeyi Hüsnü Küçükoğlu'nun da kardeşini muhtemel bir bir kazadan korumak için arkasından gittiği ve yolda ilerleyen bir otomobilin iki kardeşe çarpma anları yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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