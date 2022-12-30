Video Yaşam Kardeşini sokak ortasında vurdu, annesinin mezarında intihar etti | Video
Kardeşini sokak ortasında vurdu, annesinin mezarında intihar etti | Video

Kardeşini sokak ortasında vurdu, annesinin mezarında intihar etti | Video

30.12.2022 | 15:45

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Kilis'te bir köy korucusu tartıştığı kardeşini sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. Ardından ise mezarlığa giden korucu, annesinin mezarı başında intihar etti.

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Edinilen bilgiye göre Kilis'in Erbeyli ilçesinde Mehmet Çelik isimli köy korucusu, sokak ortasında tartıştığı kardeşi Barış Çelik'i silahla vurdu. Ardından koşarak olay yerinden uzaklaşan korucu, ilçe mezarlığına gitti. Burada annesi Asiye Çelik'in mezarının başına gelen korucu, kardeşini vurduğu silahla intihar etti. Her iki olay yerine de güvenlik görevlileri ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ağabey ile kardeşin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
İki olay yerinde de güvenlik tedbiri alınırken olayın nedeni araştırılıyor.

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