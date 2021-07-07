Video Yaşam Kardeşinin cesedi başında yürekleri dağlayan feryat | Video

Kardeşinin cesedi başında yürekleri dağlayan feryat | Video

Kardeşinin cesedi başında yürekleri dağlayan feryat | Video
07.07.2021 | 16:56

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Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet beton elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, acı haberi alıp olay yerine gelen sürücünün ağabeyi kardeşinin cansız bedenini başında, “Bu acıya nasıl dayanacağım” diyerek gözyaşı döktü.

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Kaza, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, toplu konutlardan ilçe merkezi istikametine motosikleti ile seyreden 24 yaşındaki Kadir Uğur aniden direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda bulunan beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton elektrik direğine kafasını çarpan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Uğur, olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri motosiklet sürücüsünün öldüğünü belirlerken, polis ekipleri kaza yerinde incelemeler başlattı.

Acı haberi aldıktan sonra olay yerine gelen sürücünün ağabeyi Celil Uğur (28) kardeşinin cesedi başında ağıtlar yaktı. Ağlayan ağabey Celil Uğur, "Bu acıya nasıl dayanacağım" diye feryat etti. Ağabeyin feryadı herkesin yüreğini dağladı. Savcılık incelemesinin ardından Kadir Uğur'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sultanhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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