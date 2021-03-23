Video Yaşam Kardeşinin düğün günü eşi tarafından öldürüldü | Video

Kardeşinin düğün günü eşi tarafından öldürüldü | Video

Kardeşinin düğün günü eşi tarafından öldürüldü | Video
23.03.2021 | 14:18

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Osmaniye merkeze bağlı Yeniköy Mahallesi'nde hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, eve gelerek tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü. Ölen kadının erkek kardeşinin olayın yaşandığı gün düğününün olduğu ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Osmaniye merkeze bağlı Yeniköy köyünde yaşandı. Bir süredir aralarında tartışma olan C.B. Fikirli için eşi Serpil Fikirli evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Bir süredir Kahramanmaraş'ta çalışan ve evine gitmeyen C.B. Fikirli, eşiyle konuşmak için öğle saatlerinde köyde bulunan evine geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eve giren C.B. Fikirli ile Serpil Fikirli arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu C.B. Fikirli eline aldığı bıçakla eşi Serpil Fikirli'yi defalarca kez bıçakladı. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadını özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak Serpil Fikirli, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karısını bıçaklayarak öldüren C.B. Fikirli ise olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Serpil Fikirli'nin olayın yaşandığı gün erkek kardeşi Emin Türkü'nün düğünü olduğu, Serpil Fikirli'ninde düğün için hazırlık yaptığı öğrenildi. 3 çocuk annesi Serpil Fikirli Osmaniye merkeze bağlı Kırmacılı köyünde toprağa verildi. Ölen kadının 3 çocuğu annelerinin cenaze törenine gelerek ağlamaları dikkat çekti. Karısını bıçaklayarak öldüren katil zanlısı C.B. Fikirli, Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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