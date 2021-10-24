Video Yaşam Kardeşinin 'HES kodu' ile seyahat ederken yakalandı, savunması 'pes' dedirtti: "İyi niyetle yaptık" | Video
Kardeşinin 'HES kodu' ile seyahat ederken yakalandı, savunması 'pes' dedirtti:

Kardeşinin 'HES kodu' ile seyahat ederken yakalandı, savunması 'pes' dedirtti: "İyi niyetle yaptık" | Video

24.10.2021 | 08:34

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Kırıkkale'de otobüs ile seyahat edebilmek için kardeşinin HES kodunu kullanan virüslü yolcu, "Yemin ederim kardeşimle birlikte iyi niyetle bunu yaptık. Yoksa ben dalavere üç kağıtçılık yapmıyorum" diyerek kendisini savundu. 4 bin 50 lira idari para cezası uygulanan virüslü yolcu, karantina oteline yerleştirildi.

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Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince, koronavirüsü ile mücadele kapsamında çalışmalar sürdürülüyor. Salgının yayılımını engellemek amacıyla karantina ihlali yapan kişilere yönelik sıkı denetimler yapılıyor.

İzmir'den Ağrı'ya giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'de trafik kontrol noktasında durduruldu. Jandarma ekiplerince, Covid-19 tedbirleri ve asayiş uygulamaları kapsamında sürücü ve yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolleri gerçekleştirildi. Otobüste seyahat eden Faruk Taşdemir'in (38) GBT sorgusunda Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Koronavirüslü yolcu Taşdemir'in kullandığı "HES kodu" kardeşinin olduğu belirlendi.

"ÜÇ KAĞITÇILIK YAPMIYORUM"
Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden Taşdemir'e ve otobüs firmasına 4 bin 50'şer lira idari para cezası uyguladı. Bir süre ekipleri ikna etmeye çalışan Taşdemir, "Yemin ederim sadece kardeşimle birlikte iyi niyetle bunu yaptık. Yoksa ben dalavere yapmıyorum, üç kağıtçılık yapmıyorum" diyerek kendisini savundu. Yapılan işlemlerin ardından Taşdemir, karantina oteline yerleştirildi.

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