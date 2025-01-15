Kardeşinin uyuşturucudan tutuklanmasına neden olan baba-oğlu tüfekle yaraladı | Video
Samsun'da bir kişi, kardeşinin uyuşturucu suçundan tutuklanmasına yol açtığı gerekçesiyle ateş ettiği şahıs ile babasını pompalı tüfekle yaraladı.
Polisteki işlemleri tamamlanan Ş.U. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ş.U. hakimlikçe tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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