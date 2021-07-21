Kardeşiyle birlikte Delta varyanta yakalanan milli bisikletçiden aşı uyarısı | Video

Eskişehirli milli bisikletçi kardeşler Gökay ve Eda Konuk, Korona virüs Delta varyantına yakalandı. Aşı yaptırmadıklarını belirten Gökay Konuk, karantinadaki hasta yatağında aşının önemini anlatan bir video hazırladı.

Eskişehir'de yaşayan ve vakitlerinin büyük bir kısmını doğayla iç içe antrenman yaparak geçiren milli bisikletçi kardeşler Gökay ve Eda Konuk Korona virüse yakalandı. Markete gitmek için evden dışarı çıkan Eda Konuk, birkaç gün içerisinde hastalık belirtilerini göstermeye başladı ve yapılan kontrollerde virüse yakalandığı tespit edildi. Kardeşinin karantinaya alınması üzerine antrenmanlarına ara veren Gökay Konuk ise ailesiyle Sarıcakaya ilçesindeki evine gitti. 2 gün sonra bel ve sırt ağrısı gibi semptomlardan etkilenen Gökay Konuk, PCR testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Konuk'a doktoru, virüsün Delta varyantına yakalandığını söyledi. Kardeşi Eda Konuk'un hastalığı daha ağır atlattığını ifade eden Gökay Konuk, evinde aşının önemini anlatan bir video hazırladı.

"AĞRILAR BELLİ SAATLERDE DAYANILMAZ OLUYOR"

Hastalığı evinde geçiren milli sporcu, Korona virüsün hafife alınmaması gerektiğini belirterek, yaşadıklarını anlattı. Dayanılmaz ağrılar yaşadığını aktaran Konuk, "Zamanımızın büyük çoğunluğunu antrenman ve sportif faaliyetlerle geçiriyoruz ve devamlı doğadayız. Şehirde fazla bulunmuyoruz. Buna rağmen ihtiyaçlarımızı gidermek adına kardeşim Eda maskeli bir şekilde markete giderek alışverişini yaptı. 2 gün sonra bel ve sırt ağrısı başladı ve halsizlik yaşadı. Ağrılar dayanılmaz bir hal alınca hastaneye gittik. Test sonucu pozitif çıkınca kardeşim, annem ve babamı karantinaya aldılar. Ben de eşimi ve oğlumu alıp Sarıcakaya'daki evime gittim. 2 gün sonra da beni Sarıcakaya'da yakaladı. Şiddetli bir bel ağrısı yaşadım. Ağır yük kaldırmama bağladım doktor ağrı kesici iğne ile tedavi uyguladı ancak geçmeyince şüphelendim. Daha önce böyle bir ağrı yaşamamıştım. PCR testi yaptırdım ve sonuç pozitif çıktı. Ağrılar belli saatlerde dayanılmaz oluyor. 3'üncü günden sonra tat ve koku alma duyumu kaybettim. Tüm gücümle savaşıyorum ama çok zor. Akşamları üşüme geliyor titriyorum, yer yer öksürük geliyor" diye konuştu.

"ÜLKEMİZDE AŞI SIKINTISI YOKKEN AŞINIZI OLUN"

Aşı olmaları durumunda kardeşiyle birlikte hastalığı daha hafif atlatabileceklerini söyleyen Konuk, "Eda'ya göre biraz iyiyim, umarım hasarsız atlatırız. Yurtdışı yarışımız vardı Türkiye şampiyonamız vardı. Bütün çalışmalarımızı ufacık bir virüs çaldı ama kazanan biz olacağız. Mutlaka aşı yaptırmak gerekiyor. Biz henüz aşı yaptırmamıştık. Aşı olsaydık belki çok daha hafif atlatabilirdik. Hastalığın şiddeti değişerek artıyor önlem almak lazım. Virüs aramızda. Avrupa'da bile aşı için sıra bekleniyor. Ülkemizde aşı sıkıntısı yokken aşınızı olun" dedi.