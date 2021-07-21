Video Yaşam Kardeşiyle birlikte Delta varyanta yakalanan milli bisikletçiden aşı uyarısı | Video

Kardeşiyle birlikte Delta varyanta yakalanan milli bisikletçiden aşı uyarısı | Video

Kardeşiyle birlikte Delta varyanta yakalanan milli bisikletçiden aşı uyarısı | Video
21.07.2021 | 10:18

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yolcu otobüsü devrildi, göçmenler kaza yerinden kaçtı | Video 01:00
Yolcu otobüsü devrildi, göçmenler kaza yerinden kaçtı | Video 21.07.2021 | 11:06
İstanbul'da denize girenlerin çantalarını çalan hırsızlar kamerada 00:30
İstanbul'da denize girenlerin çantalarını çalan hırsızlar kamerada 21.07.2021 | 10:32
Yeniden ziyarete açılan Tortum Şelalesi'ne bayramda ziyaretçi akını | Video 05:34
Yeniden ziyarete açılan Tortum Şelalesi'ne bayramda ziyaretçi akını | Video 21.07.2021 | 10:37
İstanbul'da tarihi Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin dahiliye binasının yıkımına başlandı 04:46
İstanbul'da tarihi Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin dahiliye binasının yıkımına başlandı 21.07.2021 | 10:28
Esenyurt'ta zehir tacirleri nefes kesen operasyonla yakalandı | Video 04:15
Esenyurt'ta zehir tacirleri nefes kesen operasyonla yakalandı | Video 21.07.2021 | 10:33
Alacak verecek tartışması cinayetle bitti 00:08
Alacak verecek tartışması cinayetle bitti 21.07.2021 | 10:40
Batman'da yürek yakan olay! 6 yaşındaki Sahra Tekin iki aile arasındaki kavgada öldü 00:58
Batman'da yürek yakan olay! 6 yaşındaki Sahra Tekin iki aile arasındaki kavgada öldü 21.07.2021 | 10:28
Evinin avlusunda tarihi hazine çıktı, taşınması 3 yıl sürdü | Video 04:15
Evinin avlusunda tarihi hazine çıktı, taşınması 3 yıl sürdü | Video 21.07.2021 | 10:18
İstanbul’da kaçak kurban kesimi çeşmeden kan akıttı | Video 02:16
İstanbul’da kaçak kurban kesimi çeşmeden kan akıttı | Video 21.07.2021 | 10:23
Kardeşiyle birlikte Delta varyanta yakalanan milli bisikletçiden aşı uyarısı | Video 03:25
Kardeşiyle birlikte Delta varyanta yakalanan milli bisikletçiden aşı uyarısı | Video 21.07.2021 | 10:18
Doğu Ekspresi ile geldiler, buz gibi gölde serinlediler | Video 05:02
Doğu Ekspresi ile geldiler, buz gibi gölde serinlediler | Video 21.07.2021 | 10:00
Ara yoldan çıkan otomobil kazaya neden oldu | Video 00:14
Ara yoldan çıkan otomobil kazaya neden oldu | Video 21.07.2021 | 10:10
İstanbul Esenler'de bebe bezi ile dolaşan cüce keçi ilgi odağı oldu! 04:50
İstanbul Esenler'de bebe bezi ile dolaşan cüce keçi ilgi odağı oldu! 21.07.2021 | 09:54
Aniden yola çıkan kadına otomobil böyle çarptı | Video 00:53
Aniden yola çıkan kadına otomobil böyle çarptı | Video 21.07.2021 | 10:10
Kurbanlık koyunu otomobil bagajında böyle taşıdı | Video 01:48
Kurbanlık koyunu otomobil bagajında böyle taşıdı | Video 21.07.2021 | 09:50
11 yaşındaki çocuk gizlice anahtarını aldığı araçla kaza yapıp yaralandı | Video 03:11
11 yaşındaki çocuk gizlice anahtarını aldığı araçla kaza yapıp yaralandı | Video 21.07.2021 | 09:46
Alanya Kalesinde otomobil alev alev yandı | Video 00:14
Alanya Kalesinde otomobil alev alev yandı | Video 21.07.2021 | 09:48
Bursa'da pencerenin çerçevesinde sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı 02:19
Bursa'da pencerenin çerçevesinde sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı 21.07.2021 | 09:32
Bursa'da yürekleri yakan olay! Hamile eşinin gözleri önünde can verdi! 02:03
Bursa'da yürekleri yakan olay! Hamile eşinin gözleri önünde can verdi! 21.07.2021 | 09:30
Balıkesir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:49
Balıkesir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 21.07.2021 | 09:28

Eskişehirli milli bisikletçi kardeşler Gökay ve Eda Konuk, Korona virüs Delta varyantına yakalandı. Aşı yaptırmadıklarını belirten Gökay Konuk, karantinadaki hasta yatağında aşının önemini anlatan bir video hazırladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Eskişehir'de yaşayan ve vakitlerinin büyük bir kısmını doğayla iç içe antrenman yaparak geçiren milli bisikletçi kardeşler Gökay ve Eda Konuk Korona virüse yakalandı. Markete gitmek için evden dışarı çıkan Eda Konuk, birkaç gün içerisinde hastalık belirtilerini göstermeye başladı ve yapılan kontrollerde virüse yakalandığı tespit edildi. Kardeşinin karantinaya alınması üzerine antrenmanlarına ara veren Gökay Konuk ise ailesiyle Sarıcakaya ilçesindeki evine gitti. 2 gün sonra bel ve sırt ağrısı gibi semptomlardan etkilenen Gökay Konuk, PCR testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Konuk'a doktoru, virüsün Delta varyantına yakalandığını söyledi. Kardeşi Eda Konuk'un hastalığı daha ağır atlattığını ifade eden Gökay Konuk, evinde aşının önemini anlatan bir video hazırladı.

"AĞRILAR BELLİ SAATLERDE DAYANILMAZ OLUYOR"
Hastalığı evinde geçiren milli sporcu, Korona virüsün hafife alınmaması gerektiğini belirterek, yaşadıklarını anlattı. Dayanılmaz ağrılar yaşadığını aktaran Konuk, "Zamanımızın büyük çoğunluğunu antrenman ve sportif faaliyetlerle geçiriyoruz ve devamlı doğadayız. Şehirde fazla bulunmuyoruz. Buna rağmen ihtiyaçlarımızı gidermek adına kardeşim Eda maskeli bir şekilde markete giderek alışverişini yaptı. 2 gün sonra bel ve sırt ağrısı başladı ve halsizlik yaşadı. Ağrılar dayanılmaz bir hal alınca hastaneye gittik. Test sonucu pozitif çıkınca kardeşim, annem ve babamı karantinaya aldılar. Ben de eşimi ve oğlumu alıp Sarıcakaya'daki evime gittim. 2 gün sonra da beni Sarıcakaya'da yakaladı. Şiddetli bir bel ağrısı yaşadım. Ağır yük kaldırmama bağladım doktor ağrı kesici iğne ile tedavi uyguladı ancak geçmeyince şüphelendim. Daha önce böyle bir ağrı yaşamamıştım. PCR testi yaptırdım ve sonuç pozitif çıktı. Ağrılar belli saatlerde dayanılmaz oluyor. 3'üncü günden sonra tat ve koku alma duyumu kaybettim. Tüm gücümle savaşıyorum ama çok zor. Akşamları üşüme geliyor titriyorum, yer yer öksürük geliyor" diye konuştu.

"ÜLKEMİZDE AŞI SIKINTISI YOKKEN AŞINIZI OLUN"
Aşı olmaları durumunda kardeşiyle birlikte hastalığı daha hafif atlatabileceklerini söyleyen Konuk, "Eda'ya göre biraz iyiyim, umarım hasarsız atlatırız. Yurtdışı yarışımız vardı Türkiye şampiyonamız vardı. Bütün çalışmalarımızı ufacık bir virüs çaldı ama kazanan biz olacağız. Mutlaka aşı yaptırmak gerekiyor. Biz henüz aşı yaptırmamıştık. Aşı olsaydık belki çok daha hafif atlatabilirdik. Hastalığın şiddeti değişerek artıyor önlem almak lazım. Virüs aramızda. Avrupa'da bile aşı için sıra bekleniyor. Ülkemizde aşı sıkıntısı yokken aşınızı olun" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA