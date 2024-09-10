Video Yaşam Kardeşlerin miras kavgasına kayınbirader dahil oldu: 1 ölü | Video
Kardeşlerin miras kavgasına kayınbirader dahil oldu: 1 ölü | Video

Kardeşlerin miras kavgasına kayınbirader dahil oldu: 1 ölü | Video

10.09.2024 | 09:00

Gaziosmanpaşa'da Aköz kardeşlerin miras tartışmasına kayınbiraderleri dahil oldu. Eşleri tartışan kayınbirader Osman Arslan ve Seyit Aköz'ün sokaktaki tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan Seyit Aköz hayatını kaybederken Osman Arslan gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Karadeniz Mahallesi 1105'inci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Seyit Aköz, kardeşi Bayram Aköz ile miras konusundan tartışmaya başladı. Kayınbiraderleri Osman Arslan ise olaya dahil olarak uzun süredir küs olan kardeşlerden Bayram Akgöz'ün yanında durdu. Kayınbirader Osman Arslan'ın eşi Ayşegül Arslan ile Seyit Aköz'ün eşi Lale Aköz dün akşam saatlerinde sokakta çarpıştıktan sonra tartıştı. İki kadın tartışmadan kısa süre sonra evlerine gitti. Osman Arslan, eşi Ayşegül Arslan'ın olayı anlatmasının ardından Seyit Aköz'ü arayarak küfürlü şekilde tartıştı.

KÜFÜRLÜ TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ

Duruma sinirlenen Osman Arslan evinden çıkarak Seyit Aköz'ün yanına gitti. Sokakta devam eden tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya döndü. Osman Arslan yanında bulunan bıçak ile Seyit Aköz'ü göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Seyit Aköz'ün tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekipler Osman Arslan'ı olayda kullandığı bıçak ile yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili ekiplerin çalışması devam ediyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kardeşlerin miras kavgasına kayınbirader dahil oldu: 1 ölü | Video 02:00
Kardeşlerin miras kavgasına kayınbirader dahil oldu: 1 ölü | Video 10.09.2024 | 09:00
Ankara’da motosiklet kazası kameraya yansıdı: 2 kişi uçarak yere savruldu | Video 00:24
Ankara'da motosiklet kazası kameraya yansıdı: 2 kişi uçarak yere savruldu | Video 10.09.2024 | 08:39
Ankara’da yarım saat arayla peş peşe 2 kaza: 7 yaralı | Video 03:14
Ankara’da yarım saat arayla peş peşe 2 kaza: 7 yaralı | Video 09.09.2024 | 16:26
Alanya’da denizde şaşırtan karşılaşma: Dev carretta caretta ile 1.5 saat yüzdüler | Video 02:50
Alanya'da denizde şaşırtan karşılaşma: Dev carretta caretta ile 1.5 saat yüzdüler | Video 09.09.2024 | 15:55
Karı-koca kavgası faciayla sonuçlandı: Biri evi yaktı, diğeri arabayı parçaladı | Video 02:14
Karı-koca kavgası faciayla sonuçlandı: Biri evi yaktı, diğeri arabayı parçaladı | Video 09.09.2024 | 14:49
Akaryakıt istasyonunda drift atan Tofaş sürücüsü 58 bin TL cezayı yedi | Video 00:35
Akaryakıt istasyonunda drift atan Tofaş sürücüsü 58 bin TL cezayı yedi | Video 09.09.2024 | 15:10
Düğünde kavga çıktı, gelin ve damat kavganın ortasında kaldı | Video 00:54
Düğünde kavga çıktı, gelin ve damat kavganın ortasında kaldı | Video 09.09.2024 | 14:38
Takla atan araçtaki sürücü, kendisini kurtarmak isteyenlerden helallik istedikten sonra öldü | Video 03:26
Takla atan araçtaki sürücü, kendisini kurtarmak isteyenlerden helallik istedikten sonra öldü | Video 09.09.2024 | 14:49
14 yaşındaki çocuğun havaya defalarca ateş açtığı anlar kamerada | Video 00:11
14 yaşındaki çocuğun havaya defalarca ateş açtığı anlar kamerada | Video 09.09.2024 | 13:33
Narin Güran neden öldürüldü? İşte Narin cinayetini itiraf eden o ifade! | Video 12:15
Narin Güran neden öldürüldü? İşte Narin cinayetini itiraf eden o ifade! | Video 09.09.2024 | 14:12
Narin Güran cinayetinde ilk itiraf: Amcası cesedi çuval içinde bana verdi dereye götürdüm! 200 bin TL teklif etti | Video 12:53
Narin Güran cinayetinde ilk itiraf: "Amcası cesedi çuval içinde bana verdi dereye götürdüm! 200 bin TL teklif etti" | Video 09.09.2024 | 13:29
Annesinin ‘sensiz yaşayamam, geri dön’ diyerek gözyaşı döktüğü genç kız, Alanya’da bulundu | Video 05:38
Annesinin ‘sensiz yaşayamam, geri dön’ diyerek gözyaşı döktüğü genç kız, Alanya’da bulundu | Video 09.09.2024 | 12:31
Beton mikserini 8 yaşındaki çocuğun üzerine devirerek ölümüne neden olan sanık hakim karşısında | Video 03:36
Beton mikserini 8 yaşındaki çocuğun üzerine devirerek ölümüne neden olan sanık hakim karşısında | Video 09.09.2024 | 12:31
Narin, gelinliği tabuta bırakılarak gözyaşları içinde defnedildi | Video 05:08
Narin, gelinliği tabuta bırakılarak gözyaşları içinde defnedildi | Video 09.09.2024 | 12:32
Kazaya gelen ambulans kaza yaptı, sağlıkçılar olay yerine yaya olarak geldi | Video 03:15
Kazaya gelen ambulans kaza yaptı, sağlıkçılar olay yerine yaya olarak geldi | Video 09.09.2024 | 12:32
Müge Anlı hayatını kaybeden Narin ile ilgili konuştu: Yüreğimizi dağladı, bu son olsun | Video 04:12
Müge Anlı hayatını kaybeden Narin ile ilgili konuştu: "Yüreğimizi dağladı, bu son olsun" | Video 09.09.2024 | 12:39
Diyarbakır’da cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin gözyaşlarıyla toprağa verildi | Video 05:08
Diyarbakır'da cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin gözyaşlarıyla toprağa verildi | Video 09.09.2024 | 12:25
SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde ilk itiraf: Amcası cesedi çuval içinde bana verdi dereye götürdüm! | Video 05:45
SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde ilk itiraf: "Amcası cesedi çuval içinde bana verdi dereye götürdüm!" | Video 09.09.2024 | 12:26
Türkiye’yi ağlatan Narin’e veda! Cenaze namazı kılınan küçük kız son yolculuğuna uğurlanıyor | Video 09:46
Türkiye'yi ağlatan Narin'e veda! Cenaze namazı kılınan küçük kız son yolculuğuna uğurlanıyor | Video 09.09.2024 | 11:21
Aşiret düğününde geline 5 kilo altın, damada ise 5 milyon 150 bin TL para takıldı | Video 02:35
Aşiret düğününde geline 5 kilo altın, damada ise 5 milyon 150 bin TL para takıldı | Video 09.09.2024 | 10:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA