Karganın çıkardığı “Allah-u Ekber” sesi dikkat çekti | Video 13.04.2024 | 11:19 Beylikdüzü’nde Gürpınar Sahil‘de ağaçta duran bir karganın çıkardığı “Allah-u Ekber” sesi vatandaşları şaşırttı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Gürpınar Sahil 'de yaşandı. Sahilde gezmeye çıkan vatandaşlar ağaçta duran bir karganın çıkardığı ses karşısında şaşırdı. Cep telefonu kamerasıyla o anları kayıt altına alan vatandaşlar karganın defalarca çıkardığı "Allah-u Ekber" sesini kaydetti.