Karganın çıkardığı “Allah-u Ekber” sesi dikkat çekti | Video
Beylikdüzü’nde Gürpınar Sahil‘de ağaçta duran bir karganın çıkardığı “Allah-u Ekber” sesi vatandaşları şaşırttı.
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