Video Yaşam Karganın çıkardığı “Allah-u Ekber” sesi dikkat çekti | Video
Karganın çıkardığı “Allah-u Ekber” sesi dikkat çekti | Video

Karganın çıkardığı “Allah-u Ekber” sesi dikkat çekti | Video

13.04.2024 | 11:19

Beylikdüzü’nde Gürpınar Sahil‘de ağaçta duran bir karganın çıkardığı “Allah-u Ekber” sesi vatandaşları şaşırttı.

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Olay, Gürpınar Sahil 'de yaşandı. Sahilde gezmeye çıkan vatandaşlar ağaçta duran bir karganın çıkardığı ses karşısında şaşırdı. Cep telefonu kamerasıyla o anları kayıt altına alan vatandaşlar karganın defalarca çıkardığı "Allah-u Ekber" sesini kaydetti.
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