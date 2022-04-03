Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:45
TIR’a bindirilirken yakalandılar. 73 kaçak göçmen sınır dışı edildi | Video 03.04.2022 | 14:25
00:20
Doğa Koruma, Çanakkale'deki köpekleri korumaya aldı | Video 03.04.2022 | 14:23
03:59
Kar suları çay kenarındaki elektrik direğini böyle yıktı | Video 03.04.2022 | 14:07
00:59
02:45
Kurye olarak geldiği binadan kapı topuzunu çaldı | Video 03.04.2022 | 13:10
04:47
03:03
Arnavutköy'de bariyerlere çarpan otomobil böyle devrildi | Video 03.04.2022 | 12:40
03:35
46 yıl önce çekilen uçak fotoğrafı kaybolan mesajı ortaya çıkarttı | Video 03.04.2022 | 12:55
00:48
Kargo araçlarını hedef seçiyordu! Kısa sürede yakalandı | Video 03.04.2022 | 12:59
04:31
Üzerinde 'Allah' yazan çınar, 'Mistik Anıt Ağaç' olarak tescillendi | Video 03.04.2022 | 12:38
00:43
Şok Evleri’ne operasyon! Tek adrese 10 kaçak göçmen yerleştirmişler | Video 03.04.2022 | 12:46
04:04
Deneme sürüşü bahanesiyle motosikleti çaldı | Video 03.04.2022 | 12:38
00:32
Çalıştığı işyerinden 5 bin tl çaldı tutuklandı | Video 03.04.2022 | 12:38
00:36
İskambil kağıtlarıyla suçüstü! 10 bin lira ceza yediler | Video 03.04.2022 | 12:28
00:45
Konvoyda drift pahalıya patladı | Video 03.04.2022 | 12:26
04:15
Bağlar'dan ailelere 'Güzel ahlak' dersi | Video 03.04.2022 | 12:23
01:10
Azılı hırsız yakayı bu sefer ele verdi | Video 03.04.2022 | 11:25
02:56
00:21
Berfu Yenenler'in tepki çeken Ramazan paylaşımı | Video 03.04.2022 | 11:08
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; park halinde bulunan kargo araçlarından cep telefonlarını çalan bir kişiyi yakaladı.
Park halinde bulunan kargo araçlarından cep telefonlarını çalan H.B. isimli hırsız; son olarak Şişli İlçesi'nde bir kargo aracından sürücü A.B.'ye ait cep telefonu ve benzeri kişisel eşyaları çaldı.
Güvenlik kamera görüntülerinden kimliği belirlenen H.B., Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından Şişli Feriköy'de yakalanarak gözaltına alındı. "Otodan Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen H.B., "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.