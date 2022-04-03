Kargo araçlarını hedef seçiyordu! Kısa sürede yakalandı | Video

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; park halinde bulunan kargo araçlarından cep telefonlarını çalan bir kişiyi yakaladı.

Park halinde bulunan kargo araçlarından cep telefonlarını çalan H.B. isimli hırsız; son olarak Şişli İlçesi'nde bir kargo aracından sürücü A.B.'ye ait cep telefonu ve benzeri kişisel eşyaları çaldı.

Güvenlik kamera görüntülerinden kimliği belirlenen H.B., Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından Şişli Feriköy'de yakalanarak gözaltına alındı. "Otodan Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen H.B., "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.