Kargo paketinde 15 litre etil alkol ele geçirildi | Video

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ANTALYA'da, polis ve jandarma ekiplerince kargo firmasının şubesinde, sahte içki yapımında kullanılan 15 litre etil alkol ve 4 aroma, paketli olarak ele geçirdi.
Manavgat ilçesinde, cumartesi gecesi H.S.'nin sahte içki tüketip, fenalaşınca kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınmasının ardından jandarma ve polis harekete geçti. H.S.'ye sahte içkiyi sattığı gerekçesiyle tutuklanan M.Ö.'nün alkolü İstanbul'dan kargoyla getirdiğini belirtmesi üzerine ekipler, inceleme başlattı. Antalya KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat KOM Timi ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kargo firmalarının ilçedeki şubelerinde araştırma yaptı. Bir şubedeki paketlerde yapılan aramada, 15 litre etil alkol ve 4 aroma ele geçirildi.