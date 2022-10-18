Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:48
Kargo paketinde asit patlaması: 2 yaralı | Video 18.10.2022 | 19:57
04:01
Kedilere yem vermek için çıktığı sokakta beton mikseri altında kaldı | Video 18.10.2022 | 18:42
00:49
01:13
Ahtapot çetesi çökertildi: 13 gözaltı | Video 18.10.2022 | 15:56
02:39
Tacize uğrayan kadın o anları ağlayarak anlattı | Video 18.10.2022 | 15:38
03:55
19:29
00:56
02:38
Güngören'de bulunan 5 katlı binada yangın paniği | Video 18.10.2022 | 14:46
00:54
01:40
Çelik kasa hırsızları yakalandı | Video 18.10.2022 | 14:27
00:35
İstanbul'da 13 bin 700 sahte deterjan bulundu | Video 18.10.2022 | 14:25
00:57
01:10
Tur otobüsünde 8 kaçak göçmen ile 4 organizatör şüphelisi yakalandı | Video 18.10.2022 | 13:46
00:46
SON DAKİKA! Kuşadası Körfezi'nde deprem! Çevre illerden hissedildi | Video 18.10.2022 | 13:49
01:29
01:10
Tur otobüsünde 8 kaçak göçmen ile 4 organizatör şüphelisi yakalandı | Video 18.10.2022 | 13:31
02:01
Kardeşini bıçakla ağır yaralayan genç yakalandı | Video 18.10.2022 | 13:29
03:19
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kargo paketinde sarılı şişe içindeki kimyasal sıvının patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.