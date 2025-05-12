Kargo tırında binlerce kaçan ürün ele geçirildi | Video
Aksaray'da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kargo tırında binlerce kaçak ürün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Kaçakçılık olaylarının önlenmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarımıza aralıksız devam edilecektir" denildi.
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