Video Yaşam Kargo tırında binlerce kaçan ürün ele geçirildi | Video
Kargo tırında binlerce kaçan ürün ele geçirildi | Video

Kargo tırında binlerce kaçan ürün ele geçirildi | Video

12.05.2025 | 11:10

Aksaray'da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kargo tırında binlerce kaçak ürün ele geçirildi.

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Olay, Aksaray - Ankara Karayolu Topakkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri şüphe üzerine Aksaray'dan Ankara istikametine seyreden bir kargo firmasına ait tırı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen tır sürücüsünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen jandarma KOM ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tırın dorsesinde arama yaptı. Yapılan aramada gümrük kaçağı 6 bin 315 paket kaçak sigara, 248 adet elektronik sigara, 250 adet güneş gözlüğü, 440 adet spor ayakkabı, 665 adet akvaryum ısıtıcısı ve 240 adet cep telefonu şarj başlığı ve kablosu ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 200 bin lira olan kaçan ürünlere jandarma ekiplerince el konulurken, tır sürücüsü gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Kaçakçılık olaylarının önlenmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarımıza aralıksız devam edilecektir" denildi.

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